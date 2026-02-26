Samsung Galaxy S26: Umfassende KI-Integration und „Privacy Display“

Samsung hat die neueste Generation seiner Galaxy-Smartphones vorgestellt. Neben den bei neuen Smartphone-Generationen üblichen Verbesserungen im Hardwarebereich stechen bei den Geräten der Galaxy-S26-Serie vor allem die neuen KI-Funktionen und das gegen neugierige Blicke geschützte Privacy Display des Topmodells Galaxy S26 Ultra heraus.

Fokus auf KI-Funktionen

Samsung setzt bei der Bereitstellung der mit den Geräten verfügbaren KI-Funktionen neben seinem eigenen Assistenten Bixby auf Partner wie Google und Perplexity. In Zusammenarbeit mit Google wurde dann auch eine erweiterte Version von Circle to Search integriert. Die Gemini-Funktion unterstützt jetzt die Erkennung von mehreren Objekten gleichzeitig.

Die erweiterte Funktion von Circle to Search ist neben den neuen Galaxy-Modellen auch auf den Pixel-10-Geräten von Google neu verfügbar. Ein eindrucksvolles Beispiel zeigt ein Aquarium mit einem Schwarm farbenfroher Fische, die man nun gemeinsam einkreisen und die KI fragen kann, um was für Fische es sich handelt und wie diese zusammenleben können.

KI agiert mit Kontext-Bezug

Samsung bietet in seinen neuen Geräten auch Funktionen an, die in eine ähnliche Richtung gehen wie das, was Apple mit den persönlichen Antworten von Siri ngekündigt, bislang aber nicht eingeführt hat: Fragt ein Freund im Chat nach Fotos von einer kürzlich unternommenen Reise, schlägt das Gerät automatisch Fotos aus der Galerie vor. Die KI kann auch Kalenderanfragen erkennen und auf Terminkonflikte prüfen.

Mit Bixby sollen sich die Galaxy-Geräte in natürlicher Sprache bedienen lassen, ohne genaue Bezeichnungen oder Befehle eingeben zu müssen. Zudem können die Geräte mehrstufige Aufgaben im Hintergrund erledigen und beispielsweise bei der Koordination von Aktivitäten über verschiedene Apps hinweg unterstützen.

Sichtschutz per Software im Topmodell

Als Weltneuheit bewirbt Samsung das ins Topmodell der neuen Galaxy-Reihe integrierte Privacy Display. Der Schutz der Privatsphäre sei insbesondere in Zeiten von KI noch wichtiger als zuvor.

Der neue Bildschirm wurde laut Samsung für alltägliche Situationen wie öffentliche Verkehrsmittel, Cafés und gemeinsam genutzte Bereiche entwickelt. Im Gegensatz zu Sichtschutzfolien zum Aufkleben können Nutzer hier jedoch festlegen, wann diese Funktion aktiv sein soll, beispielsweise wenn sie eine PIN, Muster oder ein Passwort eingeben oder eine bestimmte App verwenden.

Die neuen Galaxy-Modelle lassen sich bereits vorbestellen und kommen am 11. März in den Handel. Das Galaxy S26 wird ab 999 Euro, das Galaxy S26+ ab 1.249 Euro und das Galaxy S26 Ultra ab 1.449 Euro angeboten.