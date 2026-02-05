iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 313 Artikel

Android-Ausstatter sucht neue Märkte

Kamerahülle und Teleobjektiv im Retro-Stil jetzt auch fürs iPhone
Der Name PGYTech ist im Zusammenhang mit dem iPhone bislang kaum in Erscheinung getreten. Das Unternehmen hat sich vor allem als offizieller Anbieter von Fotografiezubehör für die Android-Marken Vivo und Oppo einen Namen gemacht. Dies soll sich nun ändern. Mit dem RetroVa Vintage Imaging Kit will PGYTech ein Teleobjektiv und einen passenden Kameragriff für das iPhone anbieten.

Der Name RetroVa Vintage spielt bereits darauf an, dass das System optisch an klassische Filmkameras erinnert. Die auch separat erhältliche Hülle verleiht der Kamera eine an alte Fotoapparate erinnernde Optik und kann um einen an das Filmfach solcher Geräte erinnernden Haltegriff mit integriertem Speicherkartenleser ergänzt werden. Passend dazu gibt es dann noch ein Teleobjektiv mit 2,35-facher Vergrößerung sowie ein Zubehörset mit Stativadaptern und einer Aufbewahrungstasche.

Retrova

Finanzierung über Kickstarter

PGYTech sucht zwar noch auf Kickstarter nach Unterstützung, hat das selbst gesteckte Finanzierungsziel aber bereits überschritten. Dementsprechend sollte das Kamerazubehör im Frühjahr auch regulär im Handel erhältlich sein.

Wer zu den ersten gehören will, die das RetroVa-Zubehör von PGYTech besitzen, kann sich noch an der Finanzierungsaktion auf Kickstarter beteiligen. Die einzelnen Produkte werden dort mit rund 20 Prozent Nachlass auf den offiziellen Preis zur Vorbestellung angeboten. Die Komplettsets lassen sich vorab für 184 Dollar bestellen, wer nur die Hülle mit Griff will, ist mit 72 Dollar dabei.

Pgytech

Achtet dabei jedoch unbedingt darauf, dass ihr für das richtige iPhone-Modell bestellt. Das RetroVa-Zubehör ist ausschließlich für die Modellreihen iPhone 16 und iPhone 17 erhältlich.

Ein erster Eindruck im Video

Der amerikanische Schauspieler und Technikfreak Bobby Tonelli konnte das RetroVa-Komplettset für das iPhone 17 Pro Max bereits vorab ausprobieren. Im Video unten berichtet er über seine Eindrücke.
05. Feb. 2026 um 10:48 Uhr von chris Fehler gefunden?


  • Schon mal irgendwie sinnvoller mit SD slot und erschwinglicher wie das von Leica? oder Kodak?

  • Und mit der nächsten iPhone-Generation passt es nicht mehr!

  • Kann man sich doch genauso gut eine separate Kamera mitnehmen, die auch noch besser abliefert…

  • Californiasun86
