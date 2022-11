Apple TV+ bekommt Fußball-Abo: Der „Season Pass“ startet im Februar

Als Apple im Sommer über den auf zehn Jahre hinweg angelegten Kooperationsvertrag mit der amerikanischen Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS) informierte, war noch unklar, wie sich das für Apple wohl 2,5 Milliarden US-Dollar teure Projekt bezahlt machen würde – zuletzt wurden Spekulationen laut, Apple könnte hinter den Kulissen an der großflächigen Werbevermarktung der MLS arbeiten.

Ab 1. Februar erhältlich

Heute nun hat Apple zumindest einen Puzzleteil der hauseigenen Live-Sport-Strategie verraten und informiert zur Stunde über den ab Februar erhältlichen „Season Pass“.

Das neue Fußball-Abonnement soll Fans der US-Profiliga innerhalb der Apple TV-Applikation angeboten werden und wird während der laufenden Saison (also von Februar bis Oktober) für monatlich 14,99 Dollar angeboten. Alternativ sollen Fußball-Freunde auch die Möglichkeit haben den Zugriff auf die gesamte Saison zum Pauschalpreis von 99 Dollar freizuschalten.

Günstiger für Apple TV+-Abonnenten

Anwender, die bereits über ein Apple TV+-Abonnement verfügen, können bei beiden Zugriffsmöglichkeiten sparen – wenn auch nur minimal. So kostet das Monatsabo des „Season Pass“ für diese nur 12,99 Dollar statt 14,99 Dollar. Der Pauschalpreis reduziert sich von um $20 auf nur noch 79 Dollar. Die in Deutschland geforderten Preise will Apple zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Apple TV-Logo am Ärmel

In der Pressemitteilung zum „Season Pass“ ist Apple auch auf die Trikots der 29 Vereine in der MLS eingegangen: Alle Teams werden „Apple TV“-Badges in einer jeweils zugewiesenen Farbe tragen und damit während des Spiels Reklame für den exklusiven Streaming-Partner laufen.

Der St. Louis CITY SC zeigt das Apple TV-Badge am Ärmel

Die meisten Spiele der MLS werden gegen 01:30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und Donnerstags- oder Sonntagsfrüh übertragen.