Kamera und USB-Stick: Aqara hat neue HomeKit-Hubs in Arbeit

Aqara wird voraussichtlich zum Jahreswechsel eine neue Version seines HomeKit Camera Hub auf den Markt bringen. Der Aqara Camera Hub G3 setzt auf schlankere Optik und verfügt neben technischen Verbesserungen über zusätzliche Sensoren zur Objekt- und Bewegungserkennung.

Technische Daten Aqara Camera Hub G3:

Auflösung: 2304 x 1296P

Blickwinkel: 110° (Dreh- und schwenkbar bis 340° horizontal sowie 15° nach oben und 30° nach unten)

Unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz WLAN

Aufnahmespeicher auf SD-Karte mit max. 128 GB möglich

Einen konkreten Termin für die Markteinführung hierzulande kann der Hersteller noch nicht nennen. Allerdings hat Apple bereits bestätigt, dass der Aqara Hub G3 wie sein Vorgänger mit HomeKit kompatibel sein wird. Dieser ist unter der Produktbezeichnung Camera Hub G2H seit vergangenem Jahr in Deutschland erhältlich. Wir haben die derzeit für knapp 70 Euro erhältliche Kombination aus Zigbee-Hub und HomeKit-Kamera bei ihrer Markteinführung ausführlich vorgestellt.

Bald vier verschiedene HomeKit-Hubs von Aqara

Aqara bindet das stetig wachsende Angebot seiner HomeKit-Produkte jeweils mithilfe von Hubs in HomeKit ein. Dazu bietet der Hersteller neben dem Kamera-Hub G2H aktuell auch den HomeKit-Hub M2 sowie den mit einem Nachtlicht kombinierten Aqara Hub M1S in Deutschland an.

Die unterschiedlichen Hub-Varianten sollen dabei unterstützen, die für den geplanten Einsatz jeweils optimale Ausführung zu wählen. In größeren oder mehrstöckigen Bereichen können für bessere Abdeckung auch mehrere Hub-Varianten installiert werden. Aqara hat mit dem Hub E1 zudem einen kleinen, mit HomeKit kompatiblen Zigbee-Hub in Form eines USB-Sticks in Arbeit. Hier lässt sich allerdings noch nichts mit Blick auf eine Verfügbarkeit in Europa sagen.

Die einzelnen Aqara-Komponenten werden dann jeweils über die Zigbee-Hubs des Herstellers in HomeKit integriert. Die Verbindung zum Hub kann dann über das zugehörige Funkprotokoll erfolgen. Auf diese Weise nutzt der Hersteller die Zigbee-Vorteile große Reichweite und niedriger Energieverbrauch für seine HomeKit-Geräte.

Für Verwirrung sorgt weiterhin die Vertriebspolitik von Aqara in Deutschland. Die Produkte sind zwar teils auch über Amazon und Cyberport erhältlich, als offizieller Vertriebskanal fungiert derzeit allerdings der ansonsten eher unbekannte Versandhändler Alza.de.