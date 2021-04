Kamera-App Lumina kostenlos, HomeKit-Steckdosen für 16 Euro

Kamera-App Lumina kostenlos

Die seit dem vergangenen Herbst für knapp 5 Euro angebotene Kamera-Applikation Lumina bietet sich im App Store derzeit zum kostenlosen Download an. Ein ehrliches Schnäppchen, da die 8 MB große Anwendung auch auf zusätzliche In-App-Käufe oder Reklame-Einblendungen verzichtet und euch so als kostenlose Vollversion erreicht.

Diese bietet ambitionierten Smartphone-Fotografen den Vollzugriff auf die sonst weitgehend automatisch gesetzten Kamera-Einstellungen und versorgt euch mit detaillierteren Konfigurationsoptionen. So könnt ihr mit Lumina fast alle Einstellungen der iPhone-Kamera manuell beeinflussen und, auf Wunsch, auch RAW-Fotos knipsen, die dann erst am Rechner „entwickelt“ werden.

Lumina besitzt einen HDR-, einen Nacht- und einen Bracketing-Modus, versteht sich auf Focus Peaking, Langzeitbelichtungen, das manuelle Setzen des Fokus-Bereiches und bietet zudem auch einen Timer. Die App ist für den Einsatz auf iPhone und iPad optimiert.

Um warm mit Lumina zu werden und die Kamera-App nach dem Download nicht gleich wieder zu vergessen, empfehlen wir euch das Setzen eines Kurzbefehls, der Lumina startet, sobald ihr die Standard-Kamera-App des iPhones öffnet. Nach einer Wochen kann man dann qualifiziert entscheiden, ob sich die App bewährt hat, oder wieder weg kann.

HomeKit-Steckdosen günstiger

Da wir ohnehin gerade dabei sind Geld zu sparen: Der Hardware-Anbieter Koogeek verkauft seine HomeKit-Steckdosen heute um 27 Prozent reduziert für 15,99 Euro das Stück.



Einzige Voraussetzung: Ihr müsst an der Amazon-Kasse den Gutschein-Code L39XOJH8 eingeben. Die Aktion soll noch bis Ende der Woche bzw. so lange der Vorrat ausreicht laufen und versorgt euch mit einer zuverlässigen Steckdose, die per iPhone, Siri oder Alexa gesteuert werden kann.