Jugendschutz oder Netzsperre? VPNs im Visier der EU-Debatte

VPN-Dienste geraten in der europäischen Jugendschutzdebatte stärker in den Fokus. Ein sogenanntes Kurzpapier des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments beschreibt, dass VPNs in Ländern mit gesetzlich vorgeschriebener Altersprüfung zunehmend zur Umgehung solcher Kontrollen genutzt werden. Gemeint sind vor allem Sperren oder Altersnachweise für Pornografie, Glücksspiel und andere Inhalte, die für Minderjährige ungeeignet sein können.

Anbieter wie NordVPN, Surfshark oder ProtonVPN könnte es hart treffen.

Die EU arbeitet parallel an einer einheitlicheren Altersprüfung im Netz. Diese soll es Nutzern ermöglichen, ihr Alter nachzuweisen, ohne unnötige persönliche Daten preiszugeben. Vorgesehen ist ein Einsatz als eigenständige App oder als Bestandteil der künftigen europäischen Digital Identity Wallet.

Kritisch wird es dort, wo aus einer Altersprüfung faktisch ein Zugangstor für das Web wird. VPN-Dienste sind nicht nur Werkzeuge, um Ländergrenzen bei Streamingdiensten oder Jugendschutzsperren zu umgehen. Sie werden auch im Homeoffice, in öffentlichen WLANs, auf Reisen, von Journalisten, Unternehmen und Menschen in restriktiven Staaten genutzt. Wer VPNs pauschal als Schlupfloch betrachtet, verkennt diese Rolle.

Kinderschutz trifft auf Datenschutz

Das Ziel ist nachvollziehbar: Kinder und Jugendliche sollen nicht ohne Hürden auf ungeeignete Inhalte zugreifen können. Der Digital Services Act verpflichtet Plattformen ohnehin dazu, Minderjährige besser zu schützen. Das EPRS-Papier verweist aber auch darauf, dass aktuelle Altersprüfungen technisch und praktisch schwer umzusetzen sind und von Minderjährigen vergleichsweise leicht umgangen werden können.



Mit VPNs kann man auch Streamingangebote anderer Länder nutzen.

Gleichzeitig zeigt die Debatte, wie schnell technische Jugendschutzmaßnahmen Nebenwirkungen bekommen. Wenn immer mehr Dienste einen Altersnachweis verlangen und VPNs als Problem behandelt werden, kann daraus ein Netz entstehen, in dem anonyme oder private Nutzung schwieriger wird. Für iPhone-Nutzer betrifft das nicht nur klassische VPN-Apps aus dem App Store, sondern generell die Frage, wie viel Kontrolle künftig beim Zugriff auf Webseiten und Dienste vorgeschaltet wird.

Noch gibt es kein pauschales VPN-Verbot. Altersprüfungen können sinnvoll sein, wenn sie sparsam, datenschutzfreundlich und eng begrenzt bleiben. Werden sie jedoch mit immer neuen Sperr- und Kontrollmechanismen kombiniert, droht aus Jugendschutz schnell etwas zu werden, das auch für ganz andere Zwecke interessant wäre.