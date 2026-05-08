E-Rezept-App hilft jetzt bei der Apothekenwahl

Die gematik hat neue Funktionen für ihre E-Rezept-App offiziell freigegeben. Ein Teil der Änderungen war bereits Ende April im Änderungsprotokoll der Anwendung aufgetaucht, wird nun aber breiter kommuniziert. Neu ist eine erweiterte Apothekensuche mit zusätzlichen Filtermöglichkeiten und mehr Informationen zu den einzelnen Standorten.

Die E-Rezept-App begleitet die digitale Rezeptverwaltung inzwischen seit mehreren Jahren. Bereits zum Start des Systems im Sommer 2023 hatte die gematik Funktionen wie die Apothekensuche, Medikamentenbestellungen und die Verwaltung von Familienprofilen integriert. Nun wird die Suche nach passenden Apotheken weiter ausgebaut.

Apotheken-Angebote auf einen Blick

Neu ist vor allem, dass Apotheken künftig weitere Informationen zu ihren Angeboten und Gegebenheiten direkt in der App anzeigen können. Dazu zählen etwa Hinweise auf Barrierefreiheit, Impfangebote oder andere Dienstleistungen vor Ort.

Nutzer können diese Angaben gezielt filtern und passende Apotheken schneller finden. Gleichzeitig wurde die Darstellung der Filter überarbeitet. Laut gematik sollen höhere Kontraste und besser erkennbare Markierungen die Bedienung vereinfachen.

Darüber hinaus nennt das Changelog kleinere Fehlerbehebungen bei der Standortsuche nach Apotheken in der Nähe sowie bei der Anmeldung per NFC. Diese Funktion wird benötigt, wenn sich Nutzer mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte an der App anmelden.

Anmeldung jetzt auch mit GesundheitsID

Mit dem Update erweitert die gematik zudem die verfügbaren Anmeldemethoden. Neben der elektronischen Gesundheitskarte mit PIN und den bekannten Zugängen über Krankenkassen-Apps können sich nun auch Versicherte anmelden, die weder gesetzlich noch privat versichert sind. Dafür wird die sogenannte GesundheitsID genutzt.

Die E-Rezept-App dient längst nicht mehr nur dem Abruf digitaler Verordnungen. Nutzer können darüber Medikamente bestellen, Folgerezepte abrufen oder Verordnungen für digitale Gesundheitsanwendungen einlösen. Zusätzlich erlaubt die Familienfunktion die Verwaltung mehrerer Profile innerhalb einer Anwendung, etwa für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige.