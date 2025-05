Journelly: iPhone-App kombiniert Notizen, Tagebuch und Privatsphäre

Mit Journelly ist eine neue iOS-Anwendung im App Store erschienen, die Elemente aus klassischen Notiz- und Tagebuch-Apps mit einem an soziale Netzwerke erinnernden Bedienkonzept verbindet. Die App soll eine einfache, schnelle Möglichkeit bieten, persönliche Einträge festzuhalten – ohne Anmeldung, Cloud- oder Online-Zwang.

Die Anwendung orientiert sich in der Darstellung an einem Feed, wie man ihn von sozialen Netzwerken kennt. Im Gegensatz zu diesen bleiben die Inhalte allerdings rein privat. Beiträge werden lokal auf dem Gerät gespeichert, können aber bei Bedarf über Apples iCloud-Dienst mit dem eigenen Gerätepark synchronisiert werden. Das Angebot richtet sich laut Anbieter an Nutzer, die spontane Notizen, Tagebucheinträge, Listen oder Gedanken ohne großen Aufwand sichern möchten – in einem durchsuchbaren Verlauf, der sich mit Hashtags strukturieren lässt.

Speicherung im Klartext statt in Datensilos

Ein zentrales Merkmal von Journelly ist die Speicherung der Inhalte im sogenannten Org-Format – einem strukturierten Klartextformat, das unter anderem in der Textverarbeitung mit Emacs genutzt wird. Der Entwickler betont, dass dies eine langfristige Datennutzung ohne proprietäre Abhängigkeiten ermögliche. Auch die Unterstützung von Markdown sei geplant. Nutzer müssten sich mit der zugrundeliegenden Syntax allerdings nicht auskennen – das Schreiben funktioniere unabhängig davon.

Die App verzichtet auf Werbung, Nutzerkonten und Telemetriedienste. Ziel sei es laut Entwickler, eine datenschutzfreundliche und nachhaltige Anwendung zu schaffen, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Für zusätzliche Organisation können Einträge um Bilder, Wetterdaten oder Ortsinformationen ergänzt werden.

Entwicklung aus eigenem Bedarf heraus

Der Anstoß zur Entwicklung sei laut dem Anbieter aus Frustration über bestehende Lösungen entstanden. Der Entwickler weist darauf hin, dass es angesichts der Vielzahl von Angeboten im App Store schwierig sei, eine dauerhaft tragfähige iOS-App zu entwickeln – insbesondere dann, wenn der Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und Datenschutz liege. Journelly verzichte bewusst auf Werbung, Tracking, überflüssige Funktionen, proprietäre Abhängigkeiten und weitreichende Zugriffsrechte. Stattdessen setze die App auf offene Formate, um die langfristige Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der eigenen Daten sicherzustellen.

Unabhängigkeit, die ihren Preis hat: Die Journelly-Applikation wird im App Store zum Einmalkauf für 17,99 Euro angeboten.