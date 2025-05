Anker Zolo Powerbanks mit Kabel und Display ab 13,49 Euro erhältlich

Anker bietet seine Akkus mit integriertem USB-C-Kabel schon seit geraumer Zeit immer wieder zu Sonderpreisen an. So günstig wie momentan waren sie allerdings noch nie zu haben:

Zunächst einmal wollen wir darauf hinweisen, dass diese Sonderpreise nur für die Modelle in Schwarz und nicht für die sonst angebotenen Farben der Akkus verfügbar sind. Zudem handelt es sich um zeitlich und in der Stückzahl begrenzte Sonderaktionen. Prüft also unbedingt, ob die Gutscheine für euch angezeigt werden und der Endpreis wie erwartet ausfällt.

Bei dem Angebot für den kleineren Akku mit 10.000 mAh Kapazität findet sich ein Rabattcoupon auf der Produktseite, mit dessen Hilfe sich der Preis auf die Hälfte reduzieren lässt. Beim größeren Modell mit 20.000 mAh Kapazität kann man den Preis per Gutschein um 10 Euro reduzieren.

Günstiger Ladestrom-Speicher für unterwegs

Beide Varianten des Akkus bieten sich insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Ausflugs- und Festivalzeit als sinnvolle Ergänzung für Mobiltelefone und Tablets an. Verbundene Geräte können mit bis zu 30 Watt Ladeleistung versorgt werden und ein integriertes Display informiert jederzeit über den aktuellen Füllstand der Akkus. Die 30 Watt reichen zudem auch für kleinere Notebooks aus.

Zum Aufladen der Geräte kann man das fest integrierte USB-C-Kabel verwenden. Ergänzend oder alternativ stehen noch jeweils eine Buchse für USB-C und USB-A zur Verfügung, mit deren Hilfe der Akku auch mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann.

Kabel auch als Handgriff verwendbar

Das integrierte Kabel lässt sich zudem als Trageschlaufe verwenden. Hierfür wird der Stecker der etwa 15 Zentimeter langen USB-C-Strippe in eine passende Öffnung im Gehäuse gesteckt, wo er auch dem Eigengewicht des Akkus sicher standhält.