Google Maps erkennt Orte in Screenshots und speichert diese automatisch

Google Maps führt eine neue Funktion ein, mit der sich Ortsinformationen aus Screenshots erfassen und organisieren lassen. Möglich wird dies durch eine auf künstlicher Intelligenz basierende Analyse, die Inhalte auf Bildern erkennt und geografisch zuordnet. Wer beispielsweise Bilder von Reisezielen aus Artikeln oder sozialen Netzwerken auf seinem Smartphone speichert, kann die darin erwähnten Orte künftig automatisch in Google Maps anzeigen lassen.

Die Aktivierung erfolgt über den Bereich „Für dich“ innerhalb der App. Dort befindet sich eine neue Übersicht namens „Screenshots“, über die sich der Dienst starten lässt. Ein kurzes Einführungsvideo erklärt den Ablauf. Für die Nutzung muss der Zugriff auf gespeicherte Bilder gewährt werden – wahlweise dauerhaft oder situativ. Wer keine automatische Analyse wünscht, kann Screenshots auch manuell hinzufügen.

Automatische und manuelle Auswertung von Bildern

Erkennt die App eine Ortsangabe in einem neuen Screenshot, erscheint ein Hinweis. Nutzerinnen und Nutzer können dann entscheiden, ob sie das Bild in einer ihrer persönlichen Karten-Sammlungen speichern möchten. Auch eine spätere Bearbeitung oder Verschiebung in andere Sammlungen ist möglich.

Zusätzlich gibt es die Option, Bilder gezielt hochzuladen und der Auswertung zuzuführen. Diese Funktion steht ebenfalls im „Für dich“-Bereich zur Verfügung. Alle gespeicherten Orte erscheinen entweder direkt auf der Karte oder lassen sich über die Listenansicht aufrufen.

Google macht derzeit keine Angaben dazu, in welchen Ländern und Sprachen die neue Funktion bereits verfügbar ist. Auf unseren Geräten ließ sich das neue Feature bislang nicht aktivieren. Erfahrungsgemäß erfolgt die Freigabe bei Google allerdings schrittweise – in der Regel wird eine neue Funktion kurz nach offizieller Ankündigung innerhalb weniger Tage weltweit ausgerollt, sofern keine regionalen Einschränkungen genannt werden.