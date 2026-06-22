Die Erwartungen an den künftigen Apple-Chef John Ternus sind hoch. Einerseits muss er an den wirtschaftlichen Erfolg von Tim Cook anknüpfen. Zugleich hoffen viele langjährige Apple-Nutzer, dass sich Ternus wieder stärker auf die ursprünglichen Stärken des Unternehmens besinnt.

Über lange Jahre hinweg hat Apples Design-Team eine zentrale Rolle bei der Konzeption und Markteinführung neuer Produkte gespielt. Dabei ging es nicht nur darum, wie ein Produkt aussieht, sondern vor allem, wie und warum es vom Kunden genutzt wird. Die enge Zusammenarbeit von Steve Jobs und Apples langjährigem Design-Chef Jony Ive gilt als entscheidender Faktor für den Erfolg von Produkten wie iMac, iPod, iPhone und iPad.

Apples Design-Team ohne Steuermann

Unter Tim Cook ging viel von diesem Konzept verloren. Auf sich selbst gestellt konnte Ive den innovativen Firmengründer nicht ersetzen und vermutlich konnte Apple seinen langjährigen Design-Chef nur durch Geld und zusätzliche Freiheiten dazu bewegen, noch über den Tod von Jobs hinaus im Unternehmen zu bleiben. Wie wichtig dies für den Zusammenhalt von Apples Design-Team war, machte der endgültige Abgang von Jony Ive vor vier Jahren deutlich. Mittlerweile haben so gut wie alle seine ehemaligen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Ive hatte bereits 2019 angekündigt, dass er seine Karriere bei Apple beenden werde.

Jony Ive mit Tim Cook

Rückkehr zu alten Prinzipien?

Seither arbeitet Apple offenbar daran, in diesem Bereich neue Strukturen aufzubauen. John Ternus könnte das Unternehmen in dieser Hinsicht wieder stabilisieren. Das Magazin Bloomberg zitiert Aussagen von ihm aus einem internen Gespräch mit Apple-Mitarbeitern. Darin spricht der kommende Apple-Chef davon, dass Design eine zentrale Rolle bei Apple einnimmt. Apple habe unglaublich gutes Design zu mehr Menschen gebracht als jedes andere Unternehmen in der Geschichte. Laut Ternus ist das am besten designte Objekt vieler Menschen ein Apple-Produkt. Und dies solle auch in Zukunft so bleiben.

Bleibt zu hoffen, dass damit verbunden auch die von Dieter Rams formulierten Grundsätze für gutes Design bei Apple wieder jene Relevanz gewinnen, die sie zu Zeiten von Steve Jobs und Jony Ive hatten.