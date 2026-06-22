Einst wichtiger Eckpfeiler des Unternehmens
John Ternus könnte Apples Design-Team wieder Relevanz verschaffen
Die Erwartungen an den künftigen Apple-Chef John Ternus sind hoch. Einerseits muss er an den wirtschaftlichen Erfolg von Tim Cook anknüpfen. Zugleich hoffen viele langjährige Apple-Nutzer, dass sich Ternus wieder stärker auf die ursprünglichen Stärken des Unternehmens besinnt.
Über lange Jahre hinweg hat Apples Design-Team eine zentrale Rolle bei der Konzeption und Markteinführung neuer Produkte gespielt. Dabei ging es nicht nur darum, wie ein Produkt aussieht, sondern vor allem, wie und warum es vom Kunden genutzt wird. Die enge Zusammenarbeit von Steve Jobs und Apples langjährigem Design-Chef Jony Ive gilt als entscheidender Faktor für den Erfolg von Produkten wie iMac, iPod, iPhone und iPad.
Apples Design-Team ohne Steuermann
Unter Tim Cook ging viel von diesem Konzept verloren. Auf sich selbst gestellt konnte Ive den innovativen Firmengründer nicht ersetzen und vermutlich konnte Apple seinen langjährigen Design-Chef nur durch Geld und zusätzliche Freiheiten dazu bewegen, noch über den Tod von Jobs hinaus im Unternehmen zu bleiben. Wie wichtig dies für den Zusammenhalt von Apples Design-Team war, machte der endgültige Abgang von Jony Ive vor vier Jahren deutlich. Mittlerweile haben so gut wie alle seine ehemaligen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Ive hatte bereits 2019 angekündigt, dass er seine Karriere bei Apple beenden werde.
Jony Ive mit Tim Cook
Rückkehr zu alten Prinzipien?
Seither arbeitet Apple offenbar daran, in diesem Bereich neue Strukturen aufzubauen. John Ternus könnte das Unternehmen in dieser Hinsicht wieder stabilisieren. Das Magazin Bloomberg zitiert Aussagen von ihm aus einem internen Gespräch mit Apple-Mitarbeitern. Darin spricht der kommende Apple-Chef davon, dass Design eine zentrale Rolle bei Apple einnimmt. Apple habe unglaublich gutes Design zu mehr Menschen gebracht als jedes andere Unternehmen in der Geschichte. Laut Ternus ist das am besten designte Objekt vieler Menschen ein Apple-Produkt. Und dies solle auch in Zukunft so bleiben.
Bleibt zu hoffen, dass damit verbunden auch die von Dieter Rams formulierten Grundsätze für gutes Design bei Apple wieder jene Relevanz gewinnen, die sie zu Zeiten von Steve Jobs und Jony Ive hatten.
Solange die butterfly Tastatur im MacBook nicht zurück kommt soll mir das recht rein
@irgendwas: Warum sollte Apple/John Ternus diese wieder zurückholen? Apple hat diese Fehlkonstruktion zu den Akten gelegt und „fertig“.
Kamera Buckel weg !!!! Zumindest bei dem E oder normalen Model. Wäre unter Steve undenkbar gewesen.
Unsinn. Unter Steve hat es soviel Design-Schwachsinn gegeben… unbrauchbare Mäuse, winzige Tastaturen… leider sind Mäuse und Tastaturen noch heute absolut grottig und Logitech meine Rettung seit Jahren.
Sehe ich komplett anders. Die Magic Mouse ist aus meiner Sicht eine hervorragende Maus. Die Wischgesten (Swipe) sind m. E. unerreicht und nicht zuletzt ist sie für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen gut zu bedienen. Auf 80 Prozent der Logitech Produkte trifft dies nicht zu.
@Flux1904: Dann hätten diese Modelle Kameras „aus dem letzten Jahrzehnt“.
Btw: Steve ist seit vielen Jahren nicht mehr da. Insofern … diese Phrase „Unter Steve hatte es sowas nicht gegeben“ (o.Ä.) ist unlogisch, lange nicht mehr zeitgemäss und einfach unangebracht. Es geht um das Morgen, nicht die Vergangenheit. Ach ja, und vermutlich würde es Apple garnicht mehr geben …
@SonneundRegen: Dass Apple unter Steve Jobs nicht mehr existieren würde, halte ich für eine sehr steile These. Es wäre sehr wahrscheinlich ein anderes Unternehmen als heute. Vielleicht sogar an der Spitze des Fortschritts, und nicht hinterher hinkend wie unter dem drögen, wenig charismatischen, langweiligen Bestandswahrer Cook
Wie soll das gehen?! Dann wäre das iPhone genau um dieses Maß dicker und dann heulen alle, dass es ein Ziegelstein ist.
Wie kann man sich so sehr an etwas stören?
Kamera auf einer anderen Ebene und Prisma vielleicht.
Nun ja, die Pro Max sind auch heute schon Ziegelsteine. Deshalb liebe ich mein Air – trotz Einschränkungen (die für mich keine sind) bei Akku und Kamera.
Vielleicht braucht/will nicht jeder eine halbe Spiegelreflexkamera in seinem Handy. Mal darüber nachgedacht?
Na endlich!
Vielleicht kommt ja auch Ive zurück. Weiß nicht, ob das für Apple (noch) gut wäre, aber wenigstens macht er dann keine Autos mehr, hoffe ich!
Danke, @Chris, dass du Dieter Rams erwähnst. Zu viele Designer, selbst bei Apple, kennen die Grundsätze guten Designs nicht, oder missachten sie zugunsten schneller Lösungen. Insbesondere, dass gutes Design ein Design für _alle_ Menschen ist (in jeder Situation und mit jedem Handicap), ist ein Grundsatz den Apple dank Steve Jobs früh verinnerlicht hatte. Zum Glück halten Sie sich weitgehend bis heute dran.
Na ja… diese Meinung teile ich nicht. Die Gegenstände die ich täglich nutze sind in der Apple-Ausführung extrem unbefriedigend – Tastatur und Maus. Glücklicherweise muss beides eh extra erworben werden. Und der Powerknopf des Mac mini…. nicht zu vergessen, die nicht in der Höhe verstellbaren iMacs – nach arbeitsergonomischen Richtlinien nicht für ergonomische Arbeitsplätze geeignet.
Vielleicht wird es mal wieder eine Kooperationen mit Ive geben? Das wäre schon mega. Das design ist bis heute ungeschlagen. Wird wohl nie wieder kommen.