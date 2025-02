Oppo Find N5 setzt neue Maßstäbe für faltbare Smartphones

Während wir in dieser Woche noch das neue iPhone SE erwarten, steht für die kommende Woche eine weitere interessante Mobiltelefon-Neuvorstellung auf dem Plan. Der Anbieter Oppo will mit dem Find N5 das bisher dünnste klappbare Smartphone vorstellen.

Ausführliche Details wird Oppo erst im Rahmen der Ankündigung in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar enthüllen. Vorab gibt es aber schon verschiedene Werbematerialien, einen Video-Trailer und auch erste Fotos des ultradünnen Smartphones.

Wie dünn das neue Telefon in Millimetern gemessen ist, werden wir erst nächste Woche erfahren. Was Oppo jedoch vorab im Video und auf den offiziellen Werbebildern zeigt, kann durchaus beeindrucken. Darüber hinaus finden sich noch ein paar erste Hands-on-Fotos auf der Webseite von The Verge. Achtet hier auf die Details wie den USB-C-Anschluss, der keine Millimeter dicker sein dürfte, um noch Platz an der Unterseite des Geräts zu finden. Dennoch, so kann man in dem kurzen Erfahrungsbericht lesen, macht das Telefon einen extrem robusten und stabilen Eindruck.

Das Oppo Find N5 wird weltweit in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein, zudem soll in China eine violette, mit einem Lederimitat besetzte Variante erscheinen. Dem Hersteller zufolge wird das Gerät von einem Prozessor vom Typ Qualcomm Snapdragon 8 Elite angetrieben. Details zur Speicherkapazität, der exakten Bildschirmgröße und natürlich auch den Preis werden wir ebenfalls nicht vor nächster Woche erfahren.

Auch Apple wird hier früher oder später mitmischen

Vermutlich wird auch Apple früher oder später ein Gerät präsentieren, dessen Bildschirm sich aufklappen und dadurch vergrößern lässt. Bezüglich des Zeitpunkts steht hier aber wohl noch alles offen.

Apple macht es wohl wieder wie so oft und überlässt dieses Segment zu Beginn den anderen Herstellern, die hier, wenn wir an die ersten Versuche von Samsung denken, recht mühsam Erfahrungen sammeln und auch viel Lehrgeld bezahlen mussten. Mittlerweile scheinen die Anbieter in diesem Bereich aber durchaus praxistaugliche Geräte zu entwickeln.