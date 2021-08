Jetzt auch Navi-App Sygic: Die nächste App verkauft Versicherungen

Für 39 Euro pro Jahr lässt sich eine Reiseversicherung mit dem slowakischen Versicherungsanbieter Union poisťovňa abschließen, für 3 Euro am Tag wird eine kurzfristige Covid-19-Versicherung feilgeboten, die Behandlungskosten bei Viruserkrankungen decken soll. Für 1,50 Euro am Tag steht die kurzfristige Basic-Versicherung zur Auswahl, die für ein gutes Bauchgefühl auf Kurztrips sorgen soll.

Junge Beispiele sind hier etwa der Kreditkarten-Anbieter N26, check24 oder auch die Banking-Applikation Outbank, die im Rahmen ihrer Finanztätigkeiten gerne auch Versicherungen an den Nutzer bringen. Ein ertragreiches Geschäft, von dem nun auch Sygic profitieren will. Die Navi-Applikation bietet dafür ab sofort mehrere Reiseversicherungen an, die auch auf deutschen Geräten (total seriös) auf englischer Sprache beworben werden und in drei Varianten bereitstehen.

Die Navi-Applikation Sygic, die älteste Offline-Navi-Applikation für iPhone-Nutzer überhaupt, schraubt weiter an ihrem Geschäftsmodell. Nachdem die slowakische Navi-Applikation erst kürzlich vom Einmalverkauf der App-Funktionen abrückte und sich fortan ausschließlich auf den Verkauf von Quartals- und Jahres-Abos konzentrieren will, tritt man gegenüber den aktiven Nutzern nun auch als Versicherungsmakler auf.

