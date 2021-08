Champions League: Heute live in der Prime-Video-App

Live aus Monaco präsentieren Sebastian Hellman, Mario Gomez und Patrick Owomoyela das erste Playoff-Spiel der Qualifikation zur Champions League. Im Topspiel am Dienstag empfängt AS Monaco den ukrainischen Top Club Schachtar Donezk. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Nur der Gewinner der beiden Play-Off Duelle, zieht in die Gruppenphase der Champions-League ein.

Die hier mitlesenden Fußball-Freunde seien an dieser Stelle daran erinnert, dass Amazon Prime Video von heute an – ohne zusätzliche Gebühren – exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag überträgt.

