Jeder zweite in den USA verkaufte Kopfhörer kommt von Apple

Den Marktforschern Statista zufolge ist Apple mit großem Abstand die beliebteste Ohr- beziehungsweise Kopfhörermarke in den USA. Im Rahmen seines „Global Consumer Survey“ hat das Unternehmen bei 4.220 US-Bürgern zwischen 18 und 64 Jahren diesbezüglich nachgehakt. Mit 34,4 Prozent gaben mehr als ein Drittel der Befragten an, ein Produkt von Apple zu verwenden. Nimmt man die 15,3 Prozent der auf dem zweiten Rang platzierten Apple-Tochter Beats noch dazu, so wird in den USA mittlerweile jeder zweite Kopfhörer von Apple verkauft.

Das Umfrageergebnis setzt sich aus vier verschiedenen Befragungen aus dem Zeitraum Januar bis Dezember 2021 zusammen und sollte somit einen einigermaßen neutralen und nicht von aktuellen Neuvorstellungen geprägten Überblick liefern. Die überragenden Verkaufszahlen im Segment Ohr- und Kopfhörer haben sich zuletzt bereits im Zusammenhang mit der Vorstellung von Apples Finanzzahlen für das Weihnachtsquartal 2021 abgezeichnet. So konnte der iPhone-Hersteller hier ganz besonders auch in der Kategorie Wearables, in die Geräte wie AirPods, Apple Watch und der HomePod fallen, einmal mehr mit Rekordzahlen punkten.

Apple bietet die AirPods momentan in vier verschiedenen Varianten an. Die ursprünglich vor fünf Jahren vorgestellte Standardausführung ist seit Oktober erneut überarbeitet nun schon in der dritten Generation erhältlich. Zudem bietet Apple seit kurzem auch die neuen Beats Fit Pro seiner Tochtermarke Beats in Deutschland an.

Diese Apple-Ohrhörer unterstützen „Hey Siri“

Damit verbunden gleich noch der Hinweis auf die neu von Apple aktualisierte Liste der Geräte, die "Hey Siri" unterstützen. Neben den AirPods der zweiten und dritten Generation, den AirPods Pro und den AirPods Max sind hier jetzt ganz neu auch die Beats Fit Pro gelistet, darüber hinaus unterstützen auch die Beats Studio Buds, die Powerbeats 2020, die Powerbeats Pro und die Beats Solo Pro die Sprachsteuerung mittels „Hey Siri“.