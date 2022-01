Beats Fit Pro in Deutschland erhältlich

Mit den Beats Fit Pro sind die neuen In-Ear-Ohrhörer der Apple-Tochter Beats von heute an in Deutschland erhältlich. wir haben ja bereits über die seit Montag möglichen Vorbestellungen berichtet. Jetzt sind die Ohrhörer auch in Ladengeschäften und bei anderen Anbietern verfügbar. So bietet beispielsweise Amazon die Beats Fit Pro mit Prime-Zustellung bis zum nächsten Tag an.

Bei den Beats Fit Pro handelt es sich um das neue Ohrhörer-Flaggschiff der Apple-Tochter. Gerne werden die Hörer auch als direkte Konkurrenz zu Apples AirPods gesehen, weisen sie doch einen vergleichbaren Funktionsumfang auf, eignen sich mit ihren „Wingtips“ aber besser für sportliche Betätigungen und Ohren, die mit den AirPods nicht unbedingt zurechtkommen. Zudem heben sich die Beats-Ohrhörer durch ihre Farbauswahl von den AirPods ab, die Beats Fit Pro sind in Neben Weiß auch in Schwarz, Grau und Violett erhältlich.

Beats Fit Pro – Kurzbeschreibung von Apple: