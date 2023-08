Jahresbericht der Spiele-Branche: Abo-Zahlungen verdoppeln sich

App-Käufe, also die klassische Vorab-Zahlung für einen Spiele-Download, spülen hingegen nur noch 6 Millionen in die Kasse der Spieleindustrie. Gemessen am Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden also lediglich ein knappes Viertelprozent.

Insgesamt kommt der Markt für Spiele-Apps in Deutschland auf einen stattlichen Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden Euro. Auf Abo-Gebühren für mobile Applikationen entfallen dabei 24 Millionen Euro. Dies ist doppelt so viel wie die 12 Millionen im vergangenen Jahr. Die Abo-Zahlungen selbst werden erst seit 2021 statistisch erfasst.

