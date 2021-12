Jahr des Tigers: Apple Japan wirbt mit AirTag-Sonderedition als Geschenk

Mit einer Neujahrs-Promotion will Apple seine Verkaufszahlen in Japan ankurbeln. Ähnlich wie wir es hier im November im Rahmen von Apples „Shopping Event“ gesehen haben, erhalten am 2. und 3. Januar in Japan Käufer ausgewählter Apple-Produkte einen Bonus in Form von Apple-Geschenkkarten.

Apple legt in Japan allerdings noch ein wenig drauf und bewirbt die Aktion mit einer AirTag-Sonderedition als Neujahrsgeschenk für die ersten 20.000 Kunden, die im Rahmen der Aktion ein qualifiziertes iPhone erwerben. Den aufgedruckten Tiger darf man als Reminiszenz an das nach dem chinesischen Horoskop am 1. Februar 2022 beginnende Jahr des Tigers werten.

Beats Studio Buds „Tiger-Edition“

Auch die Apple-Tochter Beats bereitet sich auf das Jahr des Tigers vor und hat eine Sonderedition der Beats Studio Buds angekündigt, die wohl aber nur in China und möglicherweise ein paar weiteren asiatischen Ländern erhältlich sein wird.

An dieser Stelle noch der Hinweis auf die verkürzten Öffnungszeiten der Apple Stores an Silvester. Die Ladengeschäfte schließen am Freitag in Deutschland bereits um 14 Uhr.