Jackery Solar Generator 1000 Pro kommt mit vier 200-Watt-Panels

Als besonderes Plus im Zusammenhang mit dem neuen portablen Akku-System nennt der Hersteller neben dem besonders stoßfesten Gehäuse die hohe Standby-Zeit. So könne der Solar Generator 1000 Pro mit einer Akku-Ladung von 80 Prozent bis zu 365 Tage im Standby bleiben. Für die Akkus selbst nennt Jackery eine Lebenszeit von 1.000 Ladezyklen und wirbt damit verbunden mit einer Nutzungszeit von zehn Jahren, wenn die Powerstation einmal wöchentlich benutzt wird. Ein integriertes Überwachungssystem soll dabei vor Schäden durch Kurzschluss, Überspannung oder Tiefentladung des Akkus schützen und dabei auch die einzelnen Batteriezellen separat überwachen.

Für den Anschluss von externen Geräten hält der Jackery 1000 Pro zwei Schukosteckdosen mit jeweils bis zu 1000 Watt Leistung sowie zweimal USB-C mit maximal 100 Watt, zweimal USB-A mit maximal 18 Watt und eine Autosteckdose bereit. Ein integrierter LCD-Bildschirm zeigt die Systemnutzung und Ladeleistung in Echtzeit an und informiert zudem über die verbleibende Kapazität und mögliche Nutzungszeit.

Jackery hat seinen Solar Generator 1000 Pro jetzt offiziell vorgestellt. Die neue Set besteht aus einer Pro-Version des bereits von uns vorgsetellten Jackery Explorer 1000 und vier Solarpanels mit jeweils 200 Watt Leistung. Diese Kombination soll dazu führen, dass sich der Jackery Explorer 1000 Pro mithilfe von Solarenergie im besten Fall genauso schnell laden lässt, wie an einer Wandsteckdose. In beiden Fällen nennt der Hersteller eine Ladezeit von 1,8 Stunden.

