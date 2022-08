JBL Go 3 und Clip 4 kommen neu als Eco-Version

JBL setzt bei seinen beiden kompakten Bluetooth-Lautsprechern Go und Clip fortan auf umweltfreundliche Komponenten. Bei der Fertigung der neuen Modelle JBL Go 3 Eco und den JBL Clip 4 Eco kommen recycelte Materialien zum Einsatz.

Dem Hersteller zufolge werden die Lautsprecher künftig zu 90 Prozent aus PCR-Kunststoff (Post Consumer Recycled) für die Hauptkonstruktion gefertigt und mit einem komplett aus recyceltem Stoff gefertigten Lautsprechergitter ausgestattet. Darüber hinaus will JBL künftig auch bei der Verpackung auf Nachhaltigkeit setzen, die nach den Vorgaben des Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierte Papierverpackung wird laut JBL mit Sojatinte bedruckt. Insgesamt soll die Menge an neu produziertem Kunststoff im Rahmen dieser Maßnahmen drastisch reduziert werden.

Der mit einer Befestigungsschlaufe ausgestattete JBL Go 3 Eco ist mit seinen 8 x 7 x 4 Zentimetern der kleinste Bluetooth-Lautsprecher aus dem Programm des Herstellers und bietet mit einer Akku-Ladung bis zu fünf Stunden Laufzeit. Der größere JBL Clip 4 Eco ist 7 x 14 x 5 Zentimeter groß, kommt in einen Karabiner integriert und bringt aufgrund seines größeren Volumens nicht nur mehr Bassleistung, sondern auch eine doppelt so lange Akku-Laufzeit von bis zu zehn Stunden. Beide Lautsprecher sind nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt, lassen sich über USB-C aufladen und unterstützten Bluetooth 5.1.

JBL will die neuen Lautsprecherversionen JBL Go 3 Eco und JBL Clip 4 Eco im Dezember dieses Jahres in den Farbvarianten Forest Green, Ocean Blue und Cloud White in den Handel bringen. Die Preisempfehlung für den JBL Go 3 Eco liegt bei 39,99 Euro, der JBL Clip 4 Eco soll für 59,99 Euro angeboten werden.

Die neuen Preise liegen leicht über jenen für die aktuellen Versionen der Lautsprecher, die derzeit offiziell mit 37,99 Euro beziehungsweise 57,99 Euro gelistet sind. Günstiger lassen sich diese hin und wieder über den Outlet-Store von JBL beziehen, aktuell sind die Regale dort allerdings relativ leer.