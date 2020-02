iRobot-Saugroboter über IFTTT steuerbar

Über die Automatisierungsplattform IFTTT lassen sich ausgewählte Saug- und Wischroboter von iRobot mit anderen Smarthome- und sonstigen digitalen Komponenten verknüpfen. Die Partnerschaft ist vor einem Monat angelaufen und mittlerweile stehen eine stattliche Auswahl teils durchaus auch praktischer Anwendungsbeispiele zur Verfügung.

Voraussetzung ist ein WLAN-fähiger iRobot-Saugroboter aus den Produktreihen Roomba s und Roomba i oder alternativ der Wischroboter Braavajet m6. Die Anbindung der iRobot-Produkte an IFTTT erfolgt über eine von iRobot bereitgestellte Schnittstelle, ihr müsst eure iRobot Benutzerdaten beim Verbinden also nicht bei IFTTT eintragen, sondern werdet von dort zur Authentifizierung an iRobot weitergeleitet.

Ist die Verknüpfung erfolgt, so stehen euch unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Naheliegend ist sicher die Steuerung abhängig von eurer Geoposition, also beispielsweise der Start des Geräts, wenn man das Haus verlassen hat oder auch der Befehl zum Abbruch des Reinigungsprozesses, sobald jemand nachhause kommt.

Auf der Automatisierungsplattform IFTTT verfolgen mittlerweile mehr als 600 Hersteller die Idee, ihren Kunden auf diese Weise zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten zu bieten. Von den iRobot-Saugern hatten wir zuletzt den Roomba i7+ ausführlich vorgestellt.