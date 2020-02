Neue MagentaMobil-Prepaid-Tarife der Telekom starten

Vom heutigen Montag an sind die neuen MagentaMobil-Prepaid-Tarife der Telekom verfügbar. Der Provider erhöht das enthaltene Datenvolumen, zudem gibt es ein neues Unlimited-Angebot und die Zusage, die Tarife auch über 5G nutzen zu können. Letzteres dürfte derzeit zwar praktisch noch wenig Nutzen bieten, doch die Telekom kann sich den Slogan „Erster Prepaid-Tarif mit 5G“ auf die Fahnen schreiben.

MagentaMobil Prepaid ist nun in den Varianten S, M, L, XL und Max erhältlich. In der Tarifstufe M gibt es fortan 2 GB statt 1,5 GB, Prepaid. MagentaMobil Prepaid L bietet 3 GB statt 2 GB und Kunden mit einem XL-Tarif erhalten 5 GB statt bislang 3 GB pro Monat. Teils wurden auch die Freiminuten in andere deutsche Netze wurden erhöht, im Tarif M auf 200 Minuten und im Tarif L auf 300 Minuten.

Neu im Angebot ist die MagentaMobil Max. Hier verspricht die Telekom zum Monatspreis von 100 Euro „unbegrenzte“ Nutzung mit kostenlosen SMS und Telefongesprächen in alle deutschen Netze sowie uneingeschränktes Inklusiv-Volumen in LTE- oder auch 5G-Geschwindigkeit.

Für die Prepaid-Tarifstufen M, L und XL ist die 5G-Nutzung übrigens optional und kostenpflichtig. Im Rahmen eines Einführungsangebots entfallen die Zusatzkosten in den ersten zwölf Wochen zwar weg, dann wird allerdings ein Aufpreis von jeweils drei Euro für vier Wochen fällig.

Telekom „Datengeschenk“: Diesen Monat 500 MB

Bestandskunden mit MagentaMobil-Vertrag erhalten auch in diesem Monat ein Datengeschenk von der Telekom. Allerdings spart der Provider hier wieder, anders als in den letzten Monaten 1 GB gibt es im April nur 500 MB. Die Zugabe lässt sich wie immer über die „Mein Magenta“-App aktivieren.