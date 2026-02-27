Roborock F25 ACE Pro: Nass-Trocken-Reiniger mit App und Schaumfunktion angeschaut

Der F25 ACE Pro ist als jüngstes Modell der Nass-Trocken-Sauger von Roborock mit einem Feature namens JetFoaming ausgestattet. Eine „Schaumkanone“ kann hier ein Spezialreinigungsmittel auftragen, das beim Entfernen von besonders hartnäckigen Verschmutzungen unterstützen soll. Zudem hat das neue Pro-Modell mit 20.000 Pa die höchste Saugleistung der ACE-Produktreihe. Wir haben uns das Gerät angeschaut.

Zum Einstieg sei daran erinnert, dass die Bezeichnung Nass-Trocken-Staubsauger häufig zu Missverständnissen führt. Die Geräte sind nicht mit einem Staubsauger für Teppiche zu verwechseln und lassen sich ausschließlich auf Hartböden verwenden. Nass-Trocken steht dafür, dass man damit in einem Arbeitsgang wischen und zugleich Staub und sonstige trockene Verschmutzungen aufsaugen kann.

Klassisches Nass-Trocken-Sauger-Konzept

Der F25 ACE Pro sieht zunächst wie alle Nass-Trocken-Sauger aus, egal ob von Roborock oder von anderen Herstellern. Das Gerät steht in einer kompakten Lade- und Reinigungsstation, hat im Fußteil einen Frischwassertank und in senkrecht darüber den Schmutzwassertank integriert.

Beim Schmutzwassertank vergeben wir direkt einen Bonuspunkt an den Hersteller. Dank eines integrierten Kipphebels lässt sich dieser deutlich einfacher öffnen, als bei Konkurrenzmodellen zum Teil der Fall.

Aufbau und Reinigung des Schmutzwassertanks unterscheiden sich ansonsten kaum von dem, was wir hier bisher kennen. Der grobe Schmutz sammelt sich im Wesentlichen auf einem integrierten Sieb, während man das Schmutzwasser einfach ausschütten kann. Je nachdem, was man zuvor gereinigt hat, sieht das teils schlimm aus, lässt sich jedoch schnell und einfach saubermachen.

Die Wischwalze und das Bodenteil werden zuvor per Knopfdruck bei Temperaturen bis zu 95 Grad automatisch gereinigt und getrocknet. Der Wartungsaufwand ist somit minimal. Auch eventuell aufgesaugte Haare oder gröberer Schmutz werden in der Saugeinheit zerkleinert und landet vollständig im Auffangbehälter.

Leicht und flexibel navigierbar

Bei der Arbeit mit dem Gerät hat sich direkt die von Roborock SlideTech genannte Unterstützung der Räder bemerkbar gemacht. Der ACE Pro lässt sich extrem leicht und geschmeidig vor und zurück rollen und lenken. Dadurch erreicht man auch schlechter zugängliche Bereiche unter Möbeln oder in Ecken sehr einfach. Sehr gut schneidet der F25 ACE Pro bei der Kantenreinigung ab. Abhängig von den Gegebenheiten bleibt hier seitlich teils keinerlei Rand übrig.

Zudem hat man die Möglichkeit, den Sauger flach auf den Boden zu legen und per App fernzusteuern. Hier ist die Navigation allerdings eher gewöhnungsbedürftig und wenn überhaupt, wird man diese Funktion nur im Ausnahmefall verwenden.

Der Roborock F25 ACE Pro bietet drei verschiedene Reinigungsmodi an, zwischen denen man über den Handgriff oder die begleitende App wechseln kann. Zudem gibt es einen Automodus, der die Reinigungsleistung dynamisch anpasst. Dabei finden unterschiedliche Einstellungen für die genutzte Wassermenge und Saugkraft Anwendung. Grundsätzlich arbeitet der ACE Pro mit einer eher hohen Wassermenge, sodass die Vorgaben „niedrig“ oder „mittel“ in der Regel voll und ganz ausreichen. Wählt man die maximale Wassermenge, war der Boden bei unseren Versuchen nicht nur sehr nass, sondern hat das Gerät auch stark zum Tropfen geneigt, wenn man es beispielsweise in einen anderen Raum oder in die Station getragen hat.

Unterhalb der Bedientasten im Handgriff zeigt ein gut ablesbares Display den aktuellen Modus sowie den vebleibenden Akkustand an. Die Laufzeit hängt von der Art der Reinigung ab und beträgt zwischen 30 und 60 Minuten.

Schaumfunktion nicht zwingend nötig

Auch die Zusatzoption JetFoaming wird aus unserer Sicht bei der regulären Reinigung nicht benötigt. Den Schaum haben nur wir dann aufgesprüht, wenn sich hartnäckigere Verschmutzungen nicht direkt entfernen ließen. Lässt man den Schaum etwas einwirken, unterstützt er den Vorgang und löst beispielsweise Fett besser an, als dies nur mit Wasser der Fall ist.

Ketchup, Kaffee usw. teils angetrocknet…

Das Aufsprühen erfordert bei der ersten Anwendung pro Reinigungsvorgang stets ein wenig Geduld. Man muss den in den Handgriff integrierten Knopf 20 bis 30 Sekunden halten, bevor der Schaum aus der Frontdüse austritt.

Verwunderlich ist, dass Roborock auch bei diesem Premiummodell keinen LED-Scheinwerfer integriert hat. Bei anderen Herstellern gehört dies inzwischen sowohl bei gewöhnlichen Saugern als auch bei Nass-Trocken-Saugern zum Standard und kann das Reinigen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen deutlich unterstützen.

Aktuell mit Preisnachlass

Unterm Strich ist der Roborock F25 ACE Pro ein sehr gutes Gerät, mit regulär 649 Euro (aktuell 549 Euro) allerdings auch nicht ganz günstig.

Das kleinere Modell Roborock F25 XT wäre eine überlegenswerte Alternative des gleichen Herstellers. Das Gerät verzichtet zwar auf JetFoaming und hat mit 20.000 Pa auch etwas weniger Saugleistung, liefert jedoch für einen deutlich günstigeren Preis von aktuell 377 Euro ein durchaus solides Reinigungsergebnis ab.