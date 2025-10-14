iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 372 Artikel

iPhone 17 Pro in 22 Minuten auf 50%

Mit 25 Watt: Anker startet aktiv gekühltes Qi2-Autoladegerät
27 Kommentare 27

Der Zubehör-Anbieter Anker hat ein neues Qi2-zertifiziertes Kfz-Ladegerät vorgestellt, das kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt ermöglicht. Im Unterschied zu bisherigen Autohalterungen setzt das Modell auf eine aktive Kühlung per thermoelektrischem Element (TEC), um die Ladedauer zu verkürzen und die Temperaturentwicklung zu begrenzen.

Anker Qi2 25 Watt

Laut Hersteller lässt sich ein iPhone 17 Pro so innerhalb von 22 Minuten zur Hälfte aufladen. Voraussetzung ist allerdings ein leistungsfähiger Kfz-Adapter. Im Lieferumfang enthalten ist ein Dual-Port-Stecker für die 12-Volt-Buchse mit 60 Watt Ladeleistung.

Für sicheren Halt im Fahrzeug sollen starke Magnete mit einer Haltekraft von 13 Newton sorgen sowie ein Hakenmechanismus zur Befestigung an klassischen Lüftungslamellen. Das Gerät lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen und erlaubt eine stufenweise Neigung um bis zu 32 Grad.

Qi2 Anker Kuehlung

Im Paket enthalten sind neben dem Ladegerät selbst auch ein 100 Zentimeter langes USB-C-Kabel, zwei Kabelhalterungen sowie der Ladeadapter mit USB-C- und USB-A-Port. Die Konstruktion eignet sich laut Anker nicht für Fahrzeuge mit runden Lüftungsdüsen oder speziellen Designs.

Produkthinweis
Anker Prime Magsafe Kfz-Ladegerät, Qi2 25W zertifiziertes kabelloses Autoladegerät mit TEC-Aktivkühlung, Starke... 79,99 EUR

Weitere Qi2-Halterungen ohne aktive Kühlung

Wer auf einen Lüfter verzichten möchte, findet im Zubehörsortiment anderer Anbieter ebenfalls Qi2-kompatible Autoladegeräte mit 25 Watt Leistung. Ugreen bietet seit kurzem eine entsprechende Halterung für knapp 40 Euro an, die jedoch nur bei Nutzung eines iPhones ab Modellgeneration 16 mit iOS 26 die volle Leistung erreicht. Ältere iPhones unterstützen weiterhin nur bis zu 15 Watt, dies gilt auch für das Anker-Modell.

Ugreen 25 Watt

Günstigere Alternativen gibt es ebenfalls: Der Vorgänger von Ugreen ist aktuell für etwa 21 Euro, erhältlich unterstützt aber maximal 15 Watt. Weitere Qi2-Halterungen mit 25 Watt werden unter anderem von ESR und anderen Zubehör-Anbieter offeriert, wobei sich die Preise je nach Anbieter und Funktionsumfang deutlich unterscheiden.

Produkthinweis
UGREEN MagFlow Wireless Car Charger 25W, Qi2 zertifizierte MagSafe Autohalterung mit Ladefunktion, Magsafe... 39,90 EUR

14. Okt. 2025 um 08:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    27 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Aber TEC ist doch gerade ohne Lüfter und entsprechende Geräuschkulisse. Das ist doch Prima.

    Antworten Melden

  • Und für die Fahrzeuge ohne Lüftungsgitter? Da gibt’s mit 25 W noch nichts

    Antworten Melden

  • Ich denke, dass die Montage vor dem Heizungsgitter nicht sinnvoll ist!

    Antworten Melden

    • + 1 … gerade jetzt zum Winter ist das richtig sinnbefreit, warme Luft gegen ein dann aktiv zu kühlendes Ladegerät zu blasen.

      Antworten Melden

      • Man kann i.d.R. Düsen auch zudrehen ;-)

      • Danke Oliver, genau das hab ich auch grade gedacht. Im Sommer ist die Seite wo das Handy ist offen wegen Klimaanlage (kein überhitzen bei Betrieb) und im Winter eben zu.

      • Ich hatte seit dem iPhone 4 sämtliche Geräte immer direkt vor der Lüftung. Seit ein paar Jahren nun mit qi2. Das war noch nie ein Problem. Weder im Sommer, noch im Winter. Ich verwende jedoch auch keine Hüllen. Evtl. trägt das auch dazu bei, dass das Gerät praktisch nicht nennenswert warm wird.
        Im Winter macht man den Lüftungsauslass eben ein bisschen weiter zu. Aber auch auch da kommt bei modernen Autos ja keine wirklich heiße Luft und 30 – 40 Grad sind ja überhaupt kein Problem.

  • Warum sollte ich mir so eine elektrische Heizung an die Lüftungsschlitze klemmen?

    Antworten Melden

  • Das ist echt zu viel des Guten, Kabel rein und fertig. Wieviel Kabel kann ich dafür kaufen …
    Energieverlust durch Wärme, Lüfter dran, alles schräg.

    Antworten Melden

    • Dein Auto schmeißt 70% der Energie weg. Da machen die paar Watt beim Laden auch keinen Unterschied. Wenn du Energie sparen willst, musst du das Auto stehen lassen.

      Antworten Melden

      • @Wombat
        Denkfehler! Wenn man das Auto aus beruflichen oder anderen wichtigen Gründen braucht, kann man nicht drauf verzichten. Auf diese Lademethode jedoch schon.

      • Mein Auto fährt auch mit Strom ;-) und steht nicht auf einer Ladematte :))))

  • Mein Gott, soviel Aufwand, und nur weil Leute zu faul sind, beim Ablegen des iPhones den Stecker einzustöpseln.

    Antworten Melden

  • 50% in 22 Minuten niemals, diese Zahlen sind doch völlig realitätsfern!
    Selbst wenn es theoretisch möglich, drahtlos ist das doch Utopie.

    Antworten Melden

  • Anker ruft ja inzwischen überall Fantasiepreise auf, ähnlich wie Bruttolistenpreise bei deutschen Autos.

    Antworten Melden

  • Wie bei fast allen Geräten…..im Falle eines Falles hast Du ein Prima Wurfgeschoss im Auto.

    Daher Brodit und SP Connect…..hält !

    Antworten Melden

  • das ding hat hinten keine kugelkopfaufnahme laut einer amazon.us rezension, also aufpassen.
    für mich daher völlig uninteressant und deshalb habe ich zum esr 25 watt charger gegriffen, der ist gut

    Antworten Melden
    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

