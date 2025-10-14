Mit 25 Watt: Anker startet aktiv gekühltes Qi2-Autoladegerät

Der Zubehör-Anbieter Anker hat ein neues Qi2-zertifiziertes Kfz-Ladegerät vorgestellt, das kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt ermöglicht. Im Unterschied zu bisherigen Autohalterungen setzt das Modell auf eine aktive Kühlung per thermoelektrischem Element (TEC), um die Ladedauer zu verkürzen und die Temperaturentwicklung zu begrenzen.

iPhone 17 Pro in 22 Minuten auf 50%

Laut Hersteller lässt sich ein iPhone 17 Pro so innerhalb von 22 Minuten zur Hälfte aufladen. Voraussetzung ist allerdings ein leistungsfähiger Kfz-Adapter. Im Lieferumfang enthalten ist ein Dual-Port-Stecker für die 12-Volt-Buchse mit 60 Watt Ladeleistung.

Für sicheren Halt im Fahrzeug sollen starke Magnete mit einer Haltekraft von 13 Newton sorgen sowie ein Hakenmechanismus zur Befestigung an klassischen Lüftungslamellen. Das Gerät lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen und erlaubt eine stufenweise Neigung um bis zu 32 Grad.

Im Paket enthalten sind neben dem Ladegerät selbst auch ein 100 Zentimeter langes USB-C-Kabel, zwei Kabelhalterungen sowie der Ladeadapter mit USB-C- und USB-A-Port. Die Konstruktion eignet sich laut Anker nicht für Fahrzeuge mit runden Lüftungsdüsen oder speziellen Designs.

Weitere Qi2-Halterungen ohne aktive Kühlung

Wer auf einen Lüfter verzichten möchte, findet im Zubehörsortiment anderer Anbieter ebenfalls Qi2-kompatible Autoladegeräte mit 25 Watt Leistung. Ugreen bietet seit kurzem eine entsprechende Halterung für knapp 40 Euro an, die jedoch nur bei Nutzung eines iPhones ab Modellgeneration 16 mit iOS 26 die volle Leistung erreicht. Ältere iPhones unterstützen weiterhin nur bis zu 15 Watt, dies gilt auch für das Anker-Modell.

Günstigere Alternativen gibt es ebenfalls: Der Vorgänger von Ugreen ist aktuell für etwa 21 Euro, erhältlich unterstützt aber maximal 15 Watt. Weitere Qi2-Halterungen mit 25 Watt werden unter anderem von ESR und anderen Zubehör-Anbieter offeriert, wobei sich die Preise je nach Anbieter und Funktionsumfang deutlich unterscheiden.