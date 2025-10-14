iPhone 17 Pro in 22 Minuten auf 50%
Mit 25 Watt: Anker startet aktiv gekühltes Qi2-Autoladegerät
Der Zubehör-Anbieter Anker hat ein neues Qi2-zertifiziertes Kfz-Ladegerät vorgestellt, das kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt ermöglicht. Im Unterschied zu bisherigen Autohalterungen setzt das Modell auf eine aktive Kühlung per thermoelektrischem Element (TEC), um die Ladedauer zu verkürzen und die Temperaturentwicklung zu begrenzen.
Laut Hersteller lässt sich ein iPhone 17 Pro so innerhalb von 22 Minuten zur Hälfte aufladen. Voraussetzung ist allerdings ein leistungsfähiger Kfz-Adapter. Im Lieferumfang enthalten ist ein Dual-Port-Stecker für die 12-Volt-Buchse mit 60 Watt Ladeleistung.
Für sicheren Halt im Fahrzeug sollen starke Magnete mit einer Haltekraft von 13 Newton sorgen sowie ein Hakenmechanismus zur Befestigung an klassischen Lüftungslamellen. Das Gerät lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen und erlaubt eine stufenweise Neigung um bis zu 32 Grad.
Im Paket enthalten sind neben dem Ladegerät selbst auch ein 100 Zentimeter langes USB-C-Kabel, zwei Kabelhalterungen sowie der Ladeadapter mit USB-C- und USB-A-Port. Die Konstruktion eignet sich laut Anker nicht für Fahrzeuge mit runden Lüftungsdüsen oder speziellen Designs.
Weitere Qi2-Halterungen ohne aktive Kühlung
Wer auf einen Lüfter verzichten möchte, findet im Zubehörsortiment anderer Anbieter ebenfalls Qi2-kompatible Autoladegeräte mit 25 Watt Leistung. Ugreen bietet seit kurzem eine entsprechende Halterung für knapp 40 Euro an, die jedoch nur bei Nutzung eines iPhones ab Modellgeneration 16 mit iOS 26 die volle Leistung erreicht. Ältere iPhones unterstützen weiterhin nur bis zu 15 Watt, dies gilt auch für das Anker-Modell.
Günstigere Alternativen gibt es ebenfalls: Der Vorgänger von Ugreen ist aktuell für etwa 21 Euro, erhältlich unterstützt aber maximal 15 Watt. Weitere Qi2-Halterungen mit 25 Watt werden unter anderem von ESR und anderen Zubehör-Anbieter offeriert, wobei sich die Preise je nach Anbieter und Funktionsumfang deutlich unterscheiden.
Aber TEC ist doch gerade ohne Lüfter und entsprechende Geräuschkulisse. Das ist doch Prima.
Und für die Fahrzeuge ohne Lüftungsgitter? Da gibt’s mit 25 W noch nichts
Die habe alle eine Kugel hinten dran und für die Kugel gibt es alle möglichen Halterungen. Schau mal ei Brodit.
Oder Du kannst 3D Drucke selbst…
Okay, 85er.
Ich denke, dass die Montage vor dem Heizungsgitter nicht sinnvoll ist!
+ 1 … gerade jetzt zum Winter ist das richtig sinnbefreit, warme Luft gegen ein dann aktiv zu kühlendes Ladegerät zu blasen.
Man kann i.d.R. Düsen auch zudrehen ;-)
Danke Oliver, genau das hab ich auch grade gedacht. Im Sommer ist die Seite wo das Handy ist offen wegen Klimaanlage (kein überhitzen bei Betrieb) und im Winter eben zu.
Ich hatte seit dem iPhone 4 sämtliche Geräte immer direkt vor der Lüftung. Seit ein paar Jahren nun mit qi2. Das war noch nie ein Problem. Weder im Sommer, noch im Winter. Ich verwende jedoch auch keine Hüllen. Evtl. trägt das auch dazu bei, dass das Gerät praktisch nicht nennenswert warm wird.
Im Winter macht man den Lüftungsauslass eben ein bisschen weiter zu. Aber auch auch da kommt bei modernen Autos ja keine wirklich heiße Luft und 30 – 40 Grad sind ja überhaupt kein Problem.
Warum sollte ich mir so eine elektrische Heizung an die Lüftungsschlitze klemmen?
Das ist echt zu viel des Guten, Kabel rein und fertig. Wieviel Kabel kann ich dafür kaufen …
Energieverlust durch Wärme, Lüfter dran, alles schräg.
Dein Auto schmeißt 70% der Energie weg. Da machen die paar Watt beim Laden auch keinen Unterschied. Wenn du Energie sparen willst, musst du das Auto stehen lassen.
@Wombat
Denkfehler! Wenn man das Auto aus beruflichen oder anderen wichtigen Gründen braucht, kann man nicht drauf verzichten. Auf diese Lademethode jedoch schon.
Mein Auto fährt auch mit Strom ;-) und steht nicht auf einer Ladematte :))))
Mein Gott, soviel Aufwand, und nur weil Leute zu faul sind, beim Ablegen des iPhones den Stecker einzustöpseln.
Bin froh das sowas gibt. Jedes mal beim Laden ein Kabel einstecken wäre mir viel zu umständlich. Ich mache auch nicht an meine elektrische Zahnbürste/Rasierer ein Kabel dran.
Wer es nicht braucht, muss es doch auch nicht kaufen/nutzen.
Ähm Navi und so…?!! XD
50% in 22 Minuten niemals, diese Zahlen sind doch völlig realitätsfern!
Selbst wenn es theoretisch möglich, drahtlos ist das doch Utopie.
Anker ruft ja inzwischen überall Fantasiepreise auf, ähnlich wie Bruttolistenpreise bei deutschen Autos.
Wie bei fast allen Geräten…..im Falle eines Falles hast Du ein Prima Wurfgeschoss im Auto.
Daher Brodit und SP Connect…..hält !
das ding hat hinten keine kugelkopfaufnahme laut einer amazon.us rezension, also aufpassen.
für mich daher völlig uninteressant und deshalb habe ich zum esr 25 watt charger gegriffen, der ist gut
nachtrag: das ugreen hab ich getestet, das ist zwar nicht schlecht, hat aber so ne eklige farbe im LED-ring, die auch noch pulsiert. an-aus-an-aus.
das esr leuchtet schön dezent dunkelblau und da pulsiert nichts
Das ESR nutze ich auch. Bin auch sehr zufrieden.
Lt. dem letzten Bild hat der Halter von Anker ein Kugelgelenk.
Die Befestigung ala Golf 3. Sieht Phantastisch aus.
Warum gehen die Kabel immer nach unten weg?
Pfeift das dann so laut wie die Teile von ESR?