iPhone-Wärmebildkameras sinken im Preis

Der Anbieter Thermal Master hat verschiedene Wärmebildkameras im Programm, die sich teilweise auch direkt aufs iPhone aufstecken lassen. Die mit einem USB-C-Stecker ausgestattete Thermal Master P3 haben wir bei ihrer Markteinführung im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt. Besonders interessant fanden wir dabei die Möglichkeit, den Fokus manuell einzustellen.

Aufsteckbare Wärmebildkameras für das iPhone oder iPad setzen normalerweise ausschließlich auf automatische Fokussierung. Der manuelle Fokus kann jedoch insbesondere bei Makroaufnahmen sehr hilfreich sein.

Bei Wärmebildkameras denkt man zunächst an Aufnahmen von Häusern oder Dächern, auf denen die Wirksamkeit der Wärmedämmung sichtbar wird. Die Geräte lassen sich jedoch auch vielseitig anders verwenden, beispielsweise zum Überprüfen von Elektroinstallationen, zum Auffinden versteckter elektronischer Geräte oder bei der Fertigung und Reparatur von Platinen.

Manuelle Fokussierung besonders im Nahbereich hilfreich

Mit der Thermal Master P3 lassen sich Objekte in Entfernungen zwischen acht Zentimetern und zehn Metern aufnehmen. Insbesondere im Nahbereich kann die manuelle Fokussierung von Vorteil sein. Die Kamera ist hierfür mit einem großen Drehrad am Objektiv ausgestattet.

Für die Aufnahmen zeichnet ein Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln verantwortlich. Die Kamerasoftware rechnet die Auflösung auf 512 x 384 Pixel hoch, wodurch sich die Darstellungsqualität sichtbar verbessert.

Die Kamera wird über eine kostenlos vom Hersteller angebotene App bedient. Darüber lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Messpunkte und die Temperaturspanne anpassen. Standardmäßig wird auf den Aufnahmen ein Temperaturbereich zwischen -20 und 150 Grad Celsius angezeigt. Optional lässt sich der Messbereich auch auf 150 bis 600 Grad verschieben.

Vorübergehend deutlich günstiger

Vermutlich weil die Konkurrenz in diesem Bereich nicht schläft, hat Thermal Master den Preis für die Kamera vorübergehend deutlich gesenkt. Auf der Webseite des Herstellers wird die Kamera aktuell deutlich reduziert angeboten. Mit dem Rabattcode THERMCAM10 sinkt der Preis nochmals auf letztendlich 228,74 Euro.

Wenn man auf die manuelle Fokusoption verzichtet, kommt man noch ein Stück günstiger weg. Die von uns bislang nicht ausprobierte USB-C-Wärmebildkamera Hikmicro Mini 2 bietet ähnliche Leistungsdaten und wird auf Amazon gerade für 186,15 Euro angeboten.