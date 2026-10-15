Wer ein Auto mit Kilometerleasing fährt, muss die vertraglich vereinbarte Laufleistung im Blick behalten. Werden mehr Kilometer als vertraglich vereinbart gefahren, können zusätzliche Kosten entstehen. Umgekehrt werden weniger gefahrene Kilometer abhängig von den Vertragsbedingungen teilweise vergütet. Die iPhone-App Leasingtacho von Christian Lehnert soll dabei helfen, die gefahrenen Kilometer im Blick zu behalten und mögliche Nachzahlungen frühzeitig abzuschätzen

Nach Eingabe der Vertragsdaten berechnet die App, wie viele Kilometer zum aktuellen Zeitpunkt bereits zurückgelegt worden sein sollten. Aus den erfassten Kilometerständen wird zudem eine Prognose für das Vertragsende erstellt. Dabei berücksichtigt die App wahlweise die durchschnittliche Fahrleistung seit Vertragsbeginn, die Nutzung während der vergangenen Wochen oder eine selbst festgelegte Jahresfahrleistung.

Eine zusätzliche Funktion zeigt, wie sich geplante Fahrten auf die spätere Abrechnung auswirken könnten. Wer mehrere Leasingfahrzeuge nutzt, kann vergleichen, mit welchem Auto eine längere Strecke günstiger zurückgelegt werden kann.

Kilometerstand per Kamera erfassen

Die Kilometerstände lassen sich manuell eingeben oder mithilfe der iPhone-Kamera erfassen. Alternativ können vorhandene Fotos verwendet werden. Auch die Erfassung über Siri und die Kurzbefehle-App wird unterstützt.

Neben der Kilometerabrechnung berücksichtigt Leasingtacho auf Wunsch die laufenden Kosten. Unter Berücksichtigung von Leasingraten, Anzahlung, Nebenkosten und der voraussichtlichen Schlussabrechnung ermittelt die App die Gesamtkosten sowie die durchschnittlichen Kosten pro Monat und Kilometer.

Wartungstermine und Rückgabe-Check

Ergänzend bietet die App Erinnerungen an Wartungstermine und Reifenwechsel. Eine Checkliste soll bei der Vorbereitung der Fahrzeugrückgabe helfen.

Die Daten werden laut Anbieter ausschließlich auf dem iPhone oder in der persönlichen iCloud gespeichert. Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich.

Leasingtacho lässt sich sieben Tage lang kostenlos und ohne Funktionseinschränkungen ausprobieren. Anschließend kann die Vollversion für einmalig 4,99 Euro freigeschaltet werden.

Update: Vergleichbare App schon länger verfügbar

Auf die Veröffentlichung unseres Artikels hin hat uns der Entwickler der App Leasing Pilot angeschrieben:

Heute bin ich auf euren Artikel über die neue App „Leasingtacho“ gestoßen und musste zweimal hinschauen. Die App sieht meiner eigenen, die ich vor ein paar Monaten veröffentlicht habe, erstaunlich ähnlich – sowohl in der Funktion als auch im Aufbau. Natürlich kann es ein großer Zufall sein, dass wir nahezu zeitgleich eine sehr ähnliche Idee hatten.

Wir wollen ohne uns ein Urteil zu bilden zumindest darauf aufmerksam machen, dass es diese Alternative gibt. Hier ist der erste Leasingvertrag sogar dauerhaft kostenlos, weitere können gegen 5,99 Euro freigeschaltet werden.