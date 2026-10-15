Mögliche Nachzahlungen im Blick
Leasingtacho und Leasing Pilot: Apps zur Leasing-Kontrolle
Wer ein Auto mit Kilometerleasing fährt, muss die vertraglich vereinbarte Laufleistung im Blick behalten. Werden mehr Kilometer als vertraglich vereinbart gefahren, können zusätzliche Kosten entstehen. Umgekehrt werden weniger gefahrene Kilometer abhängig von den Vertragsbedingungen teilweise vergütet. Die iPhone-App Leasingtacho von Christian Lehnert soll dabei helfen, die gefahrenen Kilometer im Blick zu behalten und mögliche Nachzahlungen frühzeitig abzuschätzen
Nach Eingabe der Vertragsdaten berechnet die App, wie viele Kilometer zum aktuellen Zeitpunkt bereits zurückgelegt worden sein sollten. Aus den erfassten Kilometerständen wird zudem eine Prognose für das Vertragsende erstellt. Dabei berücksichtigt die App wahlweise die durchschnittliche Fahrleistung seit Vertragsbeginn, die Nutzung während der vergangenen Wochen oder eine selbst festgelegte Jahresfahrleistung.
Eine zusätzliche Funktion zeigt, wie sich geplante Fahrten auf die spätere Abrechnung auswirken könnten. Wer mehrere Leasingfahrzeuge nutzt, kann vergleichen, mit welchem Auto eine längere Strecke günstiger zurückgelegt werden kann.
Kilometerstand per Kamera erfassen
Die Kilometerstände lassen sich manuell eingeben oder mithilfe der iPhone-Kamera erfassen. Alternativ können vorhandene Fotos verwendet werden. Auch die Erfassung über Siri und die Kurzbefehle-App wird unterstützt.
Neben der Kilometerabrechnung berücksichtigt Leasingtacho auf Wunsch die laufenden Kosten. Unter Berücksichtigung von Leasingraten, Anzahlung, Nebenkosten und der voraussichtlichen Schlussabrechnung ermittelt die App die Gesamtkosten sowie die durchschnittlichen Kosten pro Monat und Kilometer.
Wartungstermine und Rückgabe-Check
Ergänzend bietet die App Erinnerungen an Wartungstermine und Reifenwechsel. Eine Checkliste soll bei der Vorbereitung der Fahrzeugrückgabe helfen.
Die Daten werden laut Anbieter ausschließlich auf dem iPhone oder in der persönlichen iCloud gespeichert. Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich.
Leasingtacho lässt sich sieben Tage lang kostenlos und ohne Funktionseinschränkungen ausprobieren. Anschließend kann die Vollversion für einmalig 4,99 Euro freigeschaltet werden.
Update: Vergleichbare App schon länger verfügbar
Auf die Veröffentlichung unseres Artikels hin hat uns der Entwickler der App Leasing Pilot angeschrieben:
Heute bin ich auf euren Artikel über die neue App „Leasingtacho“ gestoßen und musste zweimal hinschauen. Die App sieht meiner eigenen, die ich vor ein paar Monaten veröffentlicht habe, erstaunlich ähnlich – sowohl in der Funktion als auch im Aufbau. Natürlich kann es ein großer Zufall sein, dass wir nahezu zeitgleich eine sehr ähnliche Idee hatten.
Wir wollen ohne uns ein Urteil zu bilden zumindest darauf aufmerksam machen, dass es diese Alternative gibt. Hier ist der erste Leasingvertrag sogar dauerhaft kostenlos, weitere können gegen 5,99 Euro freigeschaltet werden.
Für 4,99 wäre jetzt meine Erwartungshaltung, dass die App sich über die API der Hersteller mit dem Fahrzeug verbindet und den aktuellen KM stand einmal am Tag aktualisiert.
So gut wie alle aktuellen Fahrzeuge heute sind doch online und die Hersteller bieten diese Möglichkeit.
Ansonsten macht das heute nichts besser, als eine excel Datei.
Dachte ich mir auch, genau das macht meine Excel Tabelle samt Chart. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert das aufzusetzen, das wäre mir jetzt keine 5€ App wert
Ich kann ohne eine App meine Kilometer nicht im Blick halten? Kilometer, die ich im Auto jeden Tag vor mir auf dem Display sehe?
Ich guck da nie drauf, warum auch?
Den km stand schon, die visualisierung und Einschätzung der voraussichtlichen Fahrleistung unter der angenommenen KM Leistung am Tag im Schnitt der letzten zeit Periode gibt mir allerdings ein etwa sichereres Gefühl und bewahrt mich vor eventuellen Nachzahlungen.
Ich find’s immer ganz schön, wenn iOS Apps auf das Wesentliche reduziert, klar zu bedienen sind und aus schlichtem nativen SwiftUI bestehen. Aber die App ist mit 4,99€ m.E. vergleichsweise hochpreisig – SwiftUI erstes Semester ;-) Eine Excel Tabelle mit UI.
Ich habe mir meinen Leasing Rechner vor Jahren noch ganz einfach in HomeAssistant gebaut. Vorteil da: die Live Daten des Fahrzeugs wurden direkt berücksichtigt. Wenn dieses Feature in dieser App auch noch Einzug findet, wäre es m.E. auch 4,99€ wert, da APIs Wartung brauchen.