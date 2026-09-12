Lieferung sechs Tage später?
iPhone-Verkaufsstart: Amazon tanzt aus der Reihe
Nachdem Apple pünktlich um 14 Uhr die Möglichkeit zur Vorbestellung des iPhone 18 Pro und des iPhone 18 Pro Max aktiviert hat, lassen sich die Geräte inzwischen auch bei Apples offiziellen Vertriebspartnern reservieren.
Amazon weicht in diesem Jahr allerdings vom üblichen Muster ab und lässt uns über die Gründe rätseln. Während der Onlinehändler frühe Bestellungen in den vergangenen Jahren meist ebenfalls am selben Tag wie Apple ausgeliefert hat, wird hier jetzt durchweg der 24. September als Liefertermin genannt. Das sind ganze sechs Tage später, als dies bei Apple der Fall ist.
Die Vermutung, dass sich Apple den Umsatz der ersten Verkaufstage exklusiv sichern will, liegt zwar auf der Hand, lässt sich jedoch nicht bestätigen. Bei konkurrierenden Anbietern wie Galaxus oder MediaMarkt wird dagegen zwar noch kein konkretes Lieferdatum, jedoch der gleiche Verkaufsstart wie bei Apple genannt.
MediaMarkt und Galaxus nennen den 18. September
MediaMarkt spricht von einer „Lieferung bis Veröffentlichungsdatum 18.09.2026“, was man jedoch wohl keineswegs wörtlich nehmen darf. Vor dem 18. September werden weder Apple noch andere Händler planmäßig liefern. In den vergangenen Jahren waren diese Angaben eher so zu verstehen, dass die Lieferung frühestens zum offiziellen Starttermin erfolgt. In der Praxis mussten Vorbesteller teils auch länger warten.
Galaxus gibt sich dagegen realistischer und weist auf seinen Produktseiten zu den neuen Apple-Geräten klar und deutlich darauf hin, dass die Vorbestellungen frühestens am 18. September geliefert werden.
Engpässe bei den Pro-Modellen eher unwahrscheinlich
Konkrete Liefertermine werden die Händler wohl erst vom ersten Verkaufstag der Geräte an nennen. Engpässe sind zumindest bei den neuen iPhone-Pro-Modellen eher nicht zu erwarten. Ein großer Teil der Apple-Kunden dürfte es in diesem Jahr ähnlich halten wie die Mehrheit der Teilnehmer an unserer iPhone-Umfrage und auf einen Modellwechsel verzichten. Angesichts der teils deutlichen Preiserhöhungen bleiben wohl vielerorts ältere Geräte länger im Dienst.
Es dürfte aus den vergangenen Jahren doch mittlerweile bekannt sein, dass Media Markt seine Liefertermine nie eingehalten hat und zahlreiche Käufer enttäuscht immer warten müssen.
Ich würde dort niemals bestellen
Kann mich deinem Kommentar nur anschließen! Das ist der größte scam mit Lieferangaben bei Media Markt und Saturn
Oh cool – dieses Jahr genau dort das erste Mal bestellt nachdem ich das iPhone 15 Pro noch direkt bei Apple bestellt hatte. Naja, wenn’s ein paar Tage später wird, ist da auch egal….
Da muss ich dir leider widersprechen. In den letzten drei Jahren habe ich Geräte immer am ersten Tag abgeholt. Spätestens Mittag war die Abholbenachrichtigung da.
Ohhhhja 3 mal bei Media Markt bestellt und 3 mal nie den Liefertermin eingehalten!! 2 mal sogar mehr als 3 Monate später. Alle 2 Wochen eine email bekommen das es sich verschiebt!!!
Als ehemaliger Mitarbeiter von MediaMarkt kann ich euch sagen, dass in 99% dieser Fälle die Schuld bei Apple liegt, weil die gerne mal im Vorfeld mehr Geräte zusagen als dann effektiv zum Verkaufsstart geliefert werden.
Ist es auch Apple Schuld wenn es sich um andere Geräte handelt? Nintendo Switch 2 war nicht zum Start sondern viel später erst im Media Markt abholbar. Immerhin mit einem Rabatt als Entschuldigung, aber wer zum Start sein Gerät haben will, sollte nicht bei Media Markt/Saturn bestellen
Für mich stimmt das nie nicht. Ich konnte es immer am Erscheinungsdatum am Abend bequem in der Filiale abholen. Somit musste ich nicht zuhause warten.
Ganz ehrlich, ich kann niemandem raten oder empfehlen, sich bei Amazon hochpreisige Artikel wie iPhones zu bestellen. Ich hatte selbst mehrmals Probleme: Bei der Lieferung war kein bestelltes iPhone, sondern ein Buch dabei und bei der Rücksendung kam angeblich ein leeres Paket ohne Inhalt an, obwohl es gemeinsam mit dem UPS-Mitarbeiter in der UPS-Filiale verpackt wurde. Der Ärger, den man dann hat, steht in keinem Verhältnis. Noch schlimmer ist es, wenn es Probleme mit dem Gerät gibt. Am besten direkt bei Apple kaufen. Apple wandelt die zweijährige Gewährleistung in der Regel um auf zwei Jahre Garantie statt dem normalen einjährigen Garantie. Ich habe das schon mehrmals im Apple Store erlebt, dass dort ganz klar unterschieden wird, wo das Gerät gekauft wurde.
Echt komisch. Alle letzten Apple Geräte (iPhone, MacBook, iPad Pro) bei Amazon bestellt und keinerlei Probleme bisher.
Das ist doch gut für dich! Wenn du an meiner Aussage zweifelst und mehr Meinungen zu dem Thema haben möchtest, musst du nur Google bemühen und „mydealz amazon apple probleme” eingeben. Dann findest du zahlreiche Erfahrungsberichte von anderen, die Probleme bei der Lieferung und Rücksendung hatten.
Gleiche Erfahrung. Es kam eine Glühlampe anstatt einem iPhone.
Kann auf die Preise keine Rücksicht nehmen :)
Mein Tausch steht alle 3 Jahre an, meine Frau bekommt dann meins :)
Exakt so läuft es bei uns ab xD
Och Leute, wisst ihr bei wie vielen Vorbestellungen, auch aus anderen Bereichen, Amazon nicht den Erscheinungstag als Lieferung angibt?
Das passiert ständig und der Kram kommt trotzdem pünktlich.
Macht doch nicht aus jedem Kleinkram so nen riesen Aufstand.
Warum nicht mal den Verkaufsstart eine Woche später machen und schon eine Woche an Produktion auf Halde haben ?
Die Preise sind einfach verrückt geworden.
Amazon hat in den letzten Jahren erst am releasetag verschickt. Klar das es da nie rechtzeitig kam.
Wenn man schaut, dass Apple bis heute die Nachfrage der 17er Generation nicht voll bedienen konnte, dann wird hier die Nachfrage nicht weniger klein sein.
Wenn, dann weil viele sich auf das Duo stürzen dürften!
Ich freu mich auf die nächsten Quartalszahlen…
MediaMarkt und Saturn waren in den letzten Jahren immer mit die schlechteste Anlaufstelle für eine pünktliche Lieferung zum Erscheinungstag.
Habe direkt um 14 Uhr bei Apple bestellt und es soll am 18. geliefert werden.
Über 2 Stunden nach dem Start der Vorbestellungen und noch immer eine Lieferzeit von nur 7 Tagen… Dieses Jahr sieht es nicht so gut aus für Apple…
Denkt an eure Aktien ;)
Ich hab meinen 14 Pro ne neue Displayfolie verpasst und lasse noch die Batterie über Apple Care tauschen. Mit der neuen Glasfolie fühlt es sich schon fast wieder neu an.
Irgendwie die letzten Jahre Nix mehr dabei gewesen und zu viel leere versprechen
Mir egal, hatte die Tage die Vorbestellung in der App vorbereitet und musste um 14.00uhr nur noch auf bezahlen mit Applepay klicken. Hat ohne mühe funktioniert und bekomme es direkt sm ersten Tag zuverlässig per Express geliefert.