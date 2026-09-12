Nachdem Apple pünktlich um 14 Uhr die Möglichkeit zur Vorbestellung des iPhone 18 Pro und des iPhone 18 Pro Max aktiviert hat, lassen sich die Geräte inzwischen auch bei Apples offiziellen Vertriebspartnern reservieren.

Amazon weicht in diesem Jahr allerdings vom üblichen Muster ab und lässt uns über die Gründe rätseln. Während der Onlinehändler frühe Bestellungen in den vergangenen Jahren meist ebenfalls am selben Tag wie Apple ausgeliefert hat, wird hier jetzt durchweg der 24. September als Liefertermin genannt. Das sind ganze sechs Tage später, als dies bei Apple der Fall ist.

Die Vermutung, dass sich Apple den Umsatz der ersten Verkaufstage exklusiv sichern will, liegt zwar auf der Hand, lässt sich jedoch nicht bestätigen. Bei konkurrierenden Anbietern wie Galaxus oder MediaMarkt wird dagegen zwar noch kein konkretes Lieferdatum, jedoch der gleiche Verkaufsstart wie bei Apple genannt.

MediaMarkt und Galaxus nennen den 18. September

MediaMarkt spricht von einer „Lieferung bis Veröffentlichungsdatum 18.09.2026“, was man jedoch wohl keineswegs wörtlich nehmen darf. Vor dem 18. September werden weder Apple noch andere Händler planmäßig liefern. In den vergangenen Jahren waren diese Angaben eher so zu verstehen, dass die Lieferung frühestens zum offiziellen Starttermin erfolgt. In der Praxis mussten Vorbesteller teils auch länger warten.

Galaxus gibt sich dagegen realistischer und weist auf seinen Produktseiten zu den neuen Apple-Geräten klar und deutlich darauf hin, dass die Vorbestellungen frühestens am 18. September geliefert werden.

Engpässe bei den Pro-Modellen eher unwahrscheinlich

Konkrete Liefertermine werden die Händler wohl erst vom ersten Verkaufstag der Geräte an nennen. Engpässe sind zumindest bei den neuen iPhone-Pro-Modellen eher nicht zu erwarten. Ein großer Teil der Apple-Kunden dürfte es in diesem Jahr ähnlich halten wie die Mehrheit der Teilnehmer an unserer iPhone-Umfrage und auf einen Modellwechsel verzichten. Angesichts der teils deutlichen Preiserhöhungen bleiben wohl vielerorts ältere Geräte länger im Dienst.