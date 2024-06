iPhone und Apple Watch: Schlankere Bauweise hat wieder Priorität

Die Vorgabe, eine möglichst dünne Bauform zu erreichen, schien in den vergangenen Monaten eher eine nachgeordnete Rolle auf den To-Do-Listen der Hardware-Ingenieure Cupertinos gespielt zu haben. Bestes Beispiel: Das jüngst neu vorgestellte MacBook Pro, das nach Jahren der Askese, mit so dünnen wie fehleranfälligen Tastaturen und einer immer stärker reduzierten Vielfalt an Peripherie-Anschlüssen, plötzlich wieder voll im Saft steht.

Das neue iPad Pro: „the thinnest product wie ever created“

Statt Jahr für Jahr einen weiteren Millimeter wegzuschrumpfen, hat Apple die neuen Geräte endlich wieder größer und schwerer werden lassen, um Platz für größere Akkus, zusätzliche Anschlüsse und stärkere Prozessoren zu schaffen. Bis zur Vorstellung des neuen iPad Pro („the thinnest product wie ever created“) schien die Reduzierung der Dicke und des Gewichts neuer Apple-Produkte nicht mehr die erste Priorität zu haben, sondern geradezu vernachlässigt worden zu sein. Auch die Apple Watch Ultra legte an Masse, Umfang und Gewicht zu statt ab.

Damit soll nun jedoch Schluss sein. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg gesteckt haben, soll Apple mit der Vorstellung des hauchdünnen iPad Pro im Mai die Rückkehr zu einer wieder schlanker werdenden Bauweise eingeläutet haben.

iPhone 17 soll zeigen was möglich ist

So soll Apple derzeit an der Entwicklung eines deutlich schlankeren iPhones arbeiten, das als Mitglied der iPhone-17-Familie im Jahr 2025 auf den Markt kommen könnte. Der Codename in der Gerüchteküche: iPhone 17 Slim.

Zudem soll Apple aktiv an der Verkleinerung des MacBook Pro und der Apple Watch arbeiten. Wie beim iPad Pro verfolgt Apple hier wohl das Ziel, sich mit einer neuen Klasse von Apple-Geräten am Markt zu positionieren, die den Wettbewerbern die jeweils dünnsten und leichtesten Produkte ihrer Kategorie vor die Nase setzen würden.

Die Rückkehr zu einem wieder schlankeren Geräte-Portfolio könnte eine strategische Entscheidung sein, um sich im hart umkämpften Smartphone-Markt wieder sichtbarer abzuheben und den Kundenwünschen nach handlicheren und leichteren Geräten gerecht zu werden.