iPhone und Apple Watch löschen und zum Verkauf vorbereiten

Mit zwei neuen Videos erklärt der Apple Support, wie man sein iPhone und die Apple Watch vollständig löscht und auf Werkseinstellungen zurücksetzt.

Die damit verbundenen Hinweise solltet ihr insbesondere beim Verkauf oder dem Weitergeben der Apple-Produkte an Freunde und Familienmitglieder unbedingt befolgen. Nur so stellt ihr sicher, dass der neue Besitzer nicht doch noch auf persönliche Daten von euch zugreifen kann. Darüber hinaus ist ein Teil dieser Schritte auch erforderlich, um die Aktivierungssperre aufzuheben und dem neuen Besitzer so das Einrichten der Geräte zu ermöglichen.

Schritt für Schritt könnt ihr diese Anleitungen auch auf der deutschen Apple-Webseite nachlesen. Hier sind die Links zu den entsprechenden Dokumenten:

Apple-Video: Apple Watch zurücksetzen (englisch)

Apple-Video: iPhone löschen (englisch)