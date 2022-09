iPhone und Apple Watch erinnern an Arzneimittel-Einnahme

All diese Informationen werden dann in einer Art Medikamenten-Tagebuch zusammengefasst. Die Protokolle können auf Tagesbasis abgerufen werden, zudem kann die Health-App eine Liste der aktuell genutzten Medikamente als PDF bereitstellen. Was wir hier aktuell noch vermissen, sind erweiterte Details, um die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Verwendung übersichtlicher Darstellen zu können.

Generell habt ihr nun die Möglichkeit, euch an die Einnahme regelmäßig notwendiger Arzneimittel erinnern zu lassen, oder manuell die Einnahme bei Bedarf zu protokollieren – beispielsweise im Zusammenhang mit Schmerzmitteln. Müssen die Medikamente regelmäßig genommen werden, so kann man hier den Abstand zwischen den Gaben sowie eine vorgesehene Uhrzeit hinterlegen. Auf dem iPhone beziehungsweise der Apple Watch werden dann zu den vorgegebenen Zeiten entsprechende Erinnerungen angezeigt, über die ihr die Einnahme dann bestätigen könnt.

