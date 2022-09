Apple Pay: Aktivierung nach iPhone-Wechsel teils nicht mehr möglich

Die Probleme treten auf, wenn man die Karten nach der Inbetriebnahme eines neuen iPhone-Modells zur Wallet hinzufügen will. Der Vorgang wird im letzten Schritt abgebrochen und iOS zeigt eine Meldung an, der zufolge es sich um ein Problem bei der jeweiligen Bank oder dem Kartenherausgeber handelt.

Insert

You are going to send email to