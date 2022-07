Neu in iOS 16: Medikamente-Verwaltung in Apples Health-App

Mit der Herbst-Aktualisierung auf iOS 16 wird Apple dem iPhone-Betriebssystem eine umfangreiche Medikamentenverwaltung mit auf den Weg geben, die das Anlegen persönlicher Medikationspläne gestattet und hier mit einer Vielzahl guter Konfigurationsmöglichkeiten punktet.

Versteckt in Apples Health-Applikation findet man die neue Funktion in der Health-App im Bereich Entdecken > Medikamente. Hier lassen sich mit wenigen Displayberührungen eigene Medikamente zur Liste der persönlichen Versorgung hinzufügen, die in nahezu allen Belangen konfiguriert und personalisiert werden können.

Hat man den Namen des Medikamentes eingegeben, kann man sich im nächsten Schritt für eine Verabreichungsform entscheiden.

Apple stellt hier neben herkömmlichen Tabletten auch Kapseln, Injektionen, Inhalatoren, Lotionen, Salben oder Zäpfchen zur Auswahl bereit. Anschließen lässt sich die Stärke des Medikamentes in Milligramm, Mikrogramm, Gramm, Milliliter oder Prozent angeben.

Im Bildschirm zur Verabreichungshäufigkeit können regelmäßige Intervalle eingegeben werden, aber auch bestimmte Wochentage oder konstante Abstände wie etwa „an jedem 17. Tag“. Zudem lassen sich Uhrzeiten festlegen, zu denen die Einnahme erfolgen soll.

Auch die Tablettenform und die Farbgebung des Medikamentes kann dem der eigenen Tabletten nachempfunden werden. Ist der letzte Schritt, bei dem sich noch optionale Notizen eingeben lassen, absolviert, wird das neu eigegebene Medikament in den persönlichen Medikationsplan aufgenommen.

Hier lässt sich nun die pünktliche Einnahme quittieren, als auch eine Übersicht der Einnahmezeitpunkte während der vergangenen Wochen und Monate einsehen. Zudem kann der gesamte Medikationsplan in PDF-Format exportiert werden, was die Weitergabe an Pflegekräfte, Ärzte und Klinik-Personal vereinfacht.