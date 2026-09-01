Neue Zens-Ladegeräte: Auch fürs iPhone Ultra?

Der niederländische Zubehöranbieter Zens hat zwei neue kabellose Ladegeräte im Programm. Der Duo Charger Pro 2 richtet sich an Nutzer unterschiedlicher Smartphones und kann zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Der Fold Charger Pro 3 ist dagegen für Apple-Geräte ausgelegt und lädt neben dem iPhone auch eine Apple Watch und AirPods.

Bei beiden Modellen setzt Zens auf klappbare Konstruktionen. Dadurch lassen sich die Ladegeräte kompakt verstauen und zugleich als Ständer verwenden. Smartphones lassen sich während des Ladens sowohl im Hoch- als auch im Querformat positionieren.

Duo Charger Pro 2 fürs iPhone Ultra?

Der Duo Charger Pro 2 verfügt über zwei magnetische Ladeflächen, die jeweils eine Ladeleistung von bis zu 25 Watt bereitstellen können. Damit lassen sich zwei kompatible Geräte gleichzeitig mit jeweils bis zu 25 Watt kabellos laden.

Passend zum für nächste Woche erwarteten iPhone Ultra soll sich das Ladegerät laut Zens besonders gut für faltbare und größere Smartphones eignen. Eine der Ladeflächen lässt sich hochklappen und schafft dadurch zusätzlichen Platz für solche Geräte.

Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Ein Netzteil mit 65 Watt Leistung gehört zum Lieferumfang. Der Duo Charger Pro 2 wird ausschließlich in Schwarz angeboten und kostet 79,99 Euro.

Fold Charger Pro 3 für drei Apple-Geräte

Der Fold Charger Pro 3 kombiniert drei Lademöglichkeiten und richtet sich vor allem an Nutzer, die neben einem iPhone auch eine Apple Watch und AirPods verwenden. Alle drei Geräte können damit gleichzeitig geladen werden.

Für das iPhone kommt eine nach Qi2.2 zertifizierte magnetische Ladefläche zum Einsatz, auf der sich kompatible iPhones mit bis zu 25 Watt kabellos laden lassen. Die Ladefläche kann aufgeklappt werden und hält das iPhone wahlweise im Hoch- oder Querformat. Apple Watch und AirPods werden jeweils mit bis zu 5 Watt geladen. Für den Transport lässt sich die Ladestation flach zusammenklappen.

Auch beim Fold Charger Pro 3 legt Zens ein USB-C-Netzteil mit 65 Watt bei. Die Ladestation wird in Schwarz angeboten und kostet 129,99 Euro. Beide Ladegeräte können bereits beim Hersteller bestellt werden.