Ist alles fertig installiert, wird anschließend jede DNS-Abfrage all eurer Netzwerk-Geräte über den Pi-hole-Server geschickt. Abfragen zu bekannten Werbenetzwerken werden dabei einfach verworfen und nicht beantwortet, was dazu führt, dass keine bzw. weniger Banner auf Webseiten und mobilen Applikationen angezeigt werden.

Die Pi-hole Remote richtet sich an Nutzer des Netzwerkweiten Werbeblockers Pi-hole. Diesen hat man für gewöhnlich auf einem Raspberry Pi (daher der Name) oder einem Server im eigenen Heimnetz eigerichtet und als DNS-Server im Router festgelegt. Wie genau das Setup vonstatten geht, haben wir auf ifun.de hier beschrieben:

Chooser sollte installiert haben, wer häufiger mit Kindern zu tun hat und wert darauf legt Reihenfolgen, Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten so fair wie möglich festzulegen, zu treffen und anzubieten. Die App erwartet nach dem Start das Auflegen mehrerer Finger und wählt anschließend mindestens einen nach dem Zufalls-Prinzip – wer will kann auch 2, 3 oder 4 Gewinner ziehen lassen.

