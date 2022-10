iPhone-Speicher fast voll: Siri-Suche könnte Schuld haben

Belegen diese deutlich mehr als 15 Gigabyte dann besucht den Bereich Einstellungen > Siri & Suchen und tippt euch in der hier angezeigten Liste der installierten Anwendungen durch eure Apps. Bei allen Einzel-Applikation deaktiviert ihr nun „Inhalt in ‚Suche‘ anzeigen“ und startet das iPhone einmal neu.

Was viele Nutzer dabei vor allem wissen wollen: Was ist mit „Systemdaten“ eigentlich gemeint? Eine simple Frage, die sich leider nur uneindeutig beantworten lässt. Zu den „Systemdaten“ gehören zusätzlich geladene Siri-Stimmen für die iPhone-Sprachausgabe, Schriftarten, zwischengespeicherte Dateien, angefangene Downloads und auch Such-Indexe. Letztgenannte können unter Umständen verantwortlich für einen immer wieder schnell zunehmenden Anteil an „Systemdaten“ sein, der auch nach manuellen Reinigungseingriffen schnell wieder anwächst.

