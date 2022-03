iPhone SE: Vier Tage vor Verkaufsstart im Video-Review

Wenige Tage vor dem für Freitag angesetzten Verkaufsstart des neuen iPhone-Modells hat Apple wie gewohnt einen ausgewählten und dem Unternehmen in der Regel freundlich gesonnenen Personenkreis mit Vorab-Mustern ausgestattet. Die Sperrfrist hinsichtlich der Berichterstattung diesbezüglich ist nun auch gefallen und wir haben unten eine Auswahl der ersten Reviews eingebunden, Marques Brownlee, The Verge und CNET haben diesbezüglich auch in der Vergangenheit schon einen guten Job gemacht und Tom’s Guide geht am detailliertesten auf die technischen Details des neuen Modells ein.

Insert

You are going to send email to