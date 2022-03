iPhone SE jetzt mit 4 GB Arbeitsspeicher

Apple bietet das iPhone SE ab morgen zur Bestellung an. Der Preis für das Gerät hat sich im Vergleich zu der vor zwei Jahren veröffentlichten Vorgängerversion leicht erhöht. Statt bislang 479 Euro kostet das iPhone SE in der günstigsten Variante jetzt 519 Euro. Im Gegenzug profitieren Käufer von einer Reihe nennenswerter Verbesserungen, darunter insbesondere jetzt auch die Kompatibilität mit Mobilfunkverbindungen über 5G.

Apple äußert sich zur der RAM-Ausstattung der Geräte ja nicht öffentlich. Der Hinweis auf die neuerdings 4 GB im iPhone SE wurde vom Apple-Blog MacRumors ausgegraben und versteckt sich in der am Dienstag veröffentlichten RC-Version von iOS 15.4 .

