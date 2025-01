iPhone SE: Apple reduziert Lagerbestand in den USA

Mit Blick auf das iPhone SE stellt sich nicht die Frage ob, sondern lediglich die Frage wann wir Apples günstigstes iPhone-Modell in einer überarbeiteten Version sehen. Sinkende Lagerbestände der noch aktuellen Generation sollen nun darauf hindeuten, dass wir nicht mehr lange warten müssen.

Das noch aktuelle Modell aus dem Jahr 2022

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman berichtet in seinem aktuellen Newsletter, dass das iPhone SE in überraschend vielen amerikanischen Apple-Ladengeschäften nur noch in geringen Stückzahlen oder schon gar nicht mehr auf Lager ist. Gurman beruft sich dabei auf in diesem Vertriebsbereich tätige Apple-Mitarbeiter. Das Telefon lässt sich in den USA zwar weiterhin mit nur sehr kurzen Lieferzeiten online bestellen, doch deute die Tatsache, dass Apple die Lagerhaltung in den Ladengeschäften reduziere, darauf hin, dass das jetzige Modell des iPhone SE nach dem Erscheinen eines Nachfolgers komplett aus dem Verkauf genommen werde.

Vorgänger in der EU nicht mehr verkäuflich

Darüber wundert man sich in Europa eher nicht. Hierzulande lässt sich das iPhone SE der dritten Generation bereits seit Ende Dezember nicht mehr kaufen und wird in dieser Form auch nicht zurückkehren. Apple trägt damit der in der EU-Gesetzgebung festgeschriebenen USB-C-Pflicht Rechnung. Der Stichtag diesbezüglich war schon lange im Voraus bekannt und Apple dürfte diese Regelung auch entsprechend frühzeitig in seinen Produktionsplänen berücksichtigt haben.

Der in der EU nicht mehr zulässige Lightning-Anschluss

Derweil können wir davon ausgehen, dass man mit dem iPhone SE der vierten Generation spätestens ab April auch hierzulande wieder ein Einsteiger-iPhone von Apple kaufen kann. Das Gerät wird dann nicht nur über USB-C anstelle von Lightning als Lade- und Kommunikationsanschluss verfügen, sondern zudem mit einem vollflächigen Bildschirm ausgestattet sein.

Bleibt das iPhone SE unter 500 Euro?

Spannend bleibt, wie Apple das neue Modell preislich einsortiert. Bislang konnte man das iPhone SE bereits für weniger als 500 Euro kaufen. Ob dies nach dem Umstieg auf die neue Technologie weiter der Fall ist, bleibt abzuwarten. Apple scheint allerdings darauf bedacht, den Kaufpreis möglichst niedrig zu halten, was dann allerdings zu Lasten des Funktionsumfangs geht. In der vergangenen Woche hat das Gerücht die Runde gemacht, dass das iPhone SE 4 weder mit einer Aktions- noch mit der bei den iPhone-16-Modellen neu eingeführten Kamera-Taste ausgestattet ist. Offen bleibt zudem, ob Apple auch die Namensgebung des Geräts ändert. Im Gespräch ist eine Umbenennung in iPhone 16E.