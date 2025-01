Neues iPhone SE und iPad 11 sollen im April erscheinen

Während wir bislang davon ausgegangen sind, dass Apple das neue iPhone SE im März auf den Markt bringt, sieht es jetzt danach aus, als müssten sich Kaufinteressenten einen Monat länger gedulden. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman weist darauf hin, dass Apples derzeitige Pläne einen Produktstart im April vorsehen.

Yes, the new iPads and iPhone SE replacement are being developed on the iOS 18.3 train – but that doesn’t mean they launch together this month. It means they’ll launch before iOS 18.4, by April if all goes to plan. https://t.co/qaMSH1ImSW

— Mark Gurman (@markgurman) January 7, 2025