TikTok-Bann in den USA: Kurz um- und dann wieder ausgesetzt

Am gestrigen Sonntag ist in den USA das Verbot von TikTok und weiteren Apps des chinesischen Anbieters ByteDance in Kraft getreten. In der Folge hat Apple die betroffenen Anwendungen aus dem dortigen App Store entfernt. Zugleich haben die betroffenen Unternehmen die Bereitstellung von Inhalten über diese Anwendungen innerhalb der USA eingestellt.

So wie es aussieht, war dies alles jedoch nur ein weiterer Höhepunkt in dem bereits seit mehreren Jahren währenden Konflikt zwischen TikTok und der US-Regierung. Nur wenige Stunden, nachdem die Apps entfernt und außer Betrieb genommen wurden, hat der zukünftige US-Präsident Trump den beteiligten Unternehmen Straffreiheit zugesichert, wenn sie die Funktion von TikTok wiederherstellen. Seither lässt sich die App in den USA wieder nutzen – wie lange, bleibt allerdings weiter unklar.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025