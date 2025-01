iPhone SE 4: Wohl weder Action- noch Kamera-Taste

Dass uns in diesem Frühjahr die vierte Generation des iPhone SE erreichen wird, gilt als ausgemacht. In den zurückliegenden Jahren hat Apple dabei stets auf die gleiche Formel gesetzt: Aktuelle Technik wird in etwas ältere iPhone-Gehäuse gepackt und in Sachen Speicherplatz und Preis so am Markt platziert, dass vor allem Geschäftskunden angesprochen werden.

Das iPhone SE im Laufe der Jahre

Die vierte Generation des iPhone SE wird seit längerem mit Spannung erwartet, da diese erstmals auf die Home-Taste verzichten und die Gesichtserkennung Face ID einführen soll.

Mit zunehmender Nähe zum erwarteten Verkaufsstart im April sind nun die ersten nicht-funktionalen Dummys des iPhone SE aufgetaucht beziehungsweise Schnappschüsse eben jener. Die Dummys dienen der Zubehörindustrie in der Regel als Vorlagen für die Case-Produktion.

Wohl weder Action- noch Kamera-Taste

Und was die Bilder zeigen, dürfte potenzielle Interessenten unter euch enttäuschen: Die Dummys scheinen an das Aluminium-Design des iPhone 14 angelehnt zu sein und besitzen eine einzelne Kamera auf der Geräterückseite.

Allerdings zeigen die Bilder weder die sogenannte Action-Taste noch die mit dem iPhone 16 eingeführte Kamerasteuerung. In der Gerüchteküche war zuletzt davon ausgegangen worden, dass zumindest die Action-Taste Bestandteil des neuen Geschäftskundengerätes sein würde.

Erwartet wird zudem, dass das nächste iPhone SE von einem A17 Pro-Chip angetrieben wird und die selbe Kamera besitzt, die auch im iPhone 16 zum Einsatz kommt. Wie es um die Unterstützung von Apple Intelligence bestellt ist, ist derzeit unklar.

Das Gerät, dem die Gerüchteküche zwischenzeitlich auch die Bezeichnung iPhone 16E andichtete, wird voraussichtlich im Frühjahr präsentiert und startet dann wahrscheinlich Ende März oder Anfang April in den Markt. Das Gerät könnte preislich bei rund 529 Euro angesiedelt sein, was dem Einstiegspreis des letzten iPhone SE entspräche.