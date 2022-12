iPhone SE 4: Mindestens verschoben. Wahrscheinlich gestrichen.

Von außen betrachtet wirkte es geradezu so, als würde das iPhone SE als regelmäßig aktualisiertes „Günstig-iPhone“ langsam aber stetig Fahrt aufnehmen.

Nach der Markteinführung des ersten iPhone SE zusammen mit dem iPhone 6S folgte zwar erstmal eine Durststrecke, nachdem das iPhone 11 dann vom iPhone SE 2 und das iPhone 13 vom iPhone SE 3 flankiert wurde, stellten sich viele Apple-Beobachter bereits auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus bei dem Gerät ein, das offenbar vor allem bei Unternehmens- und Großkunden beliebt war.

In etwas über einem Jahr, also zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 16 hätte entsprechend das iPhone SE 4 auf dem Programm stehen können. Hätte. Eigentlich.

Zu geringe Nachfrage

Nach Informationen des vor allem mit hervorragenden Kontakten in Apples Zuliefererkette ausgestatteten Marktanalysten Ming-Chi Kuo soll Apple nun davon Abstand genommen haben die nächste Generation des iPhone SE zeitnah zu lancieren.

Ausschlaggebend für die Entscheidung soll die anhaltend geringe Nachfrage nach den günstigen iPhone-Modellen sein. Also nicht nur das fehlende Interesse am iPhone SE, sondern überhaupt die Zurückhaltung gegenüber den nicht ganz so edlen Geräte-Modellen wie dem iPhone SE, dem iPhone 13 mini und dem iPhone 14 Plus.

Ende der Home-Taste problematisch

Zudem wäre das iPhone SE jetzt wohl an der Reihe gewesen selbst auf die klassische Home-Taste zu verzichten, was für höhere Produktionskosten und damit auch einen höheren Verkaufspreis gesorgt hätte. Zwei Änderungen, mit denen Apple das iPhone SE näher am reguläre iPhone 14 positioniert hätte und die Nachfrage nach dem Gerät wohl noch mehr gedrückt hätte.

Damit darf festgehalten werden, dass vollkommen unklar bleibt, ob Apple überhaupt noch ein weiteres iPhone SE ausgeben wird. Sicher schein bislang nur, weder im kommenden Jahr noch im Jahr danach sollte mit einem Nachfolger des iPhone SE 3 gerechnet werden.