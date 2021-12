iPhone-Produktion in Indien: Werk aufgrund miserabler Arbeitsbedingungen geschlossen

Apple sieht sich zum Jahresende einmal mehr mit schlechten Schlagzeilen bezüglich der Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferern konfrontiert. Einem Reuters-Bericht zufolge wurde ein Werk des Apple-Vertragspartners Foxconn nahe der indischen Stadt Chennai geschlossen, nachdem mehr als 250 Mitarbeiter an Lebensmittelvergiftungen erkrankt waren. Bereits zuvor stand die iPhone-Produktionsstätte angesichts der dort herrschenden katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Kritik.

Apple puts its supplier Foxconn's India plant on notice as protests erupted after more than 250 women who worked at the plant had to be treated for food poisoning https://t.co/GlPHT7SCSn pic.twitter.com/6wKjI3alxg

— Reuters (@Reuters) December 29, 2021