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Auch neue Lichterketten mit USB-C

Philips Screen Sync: Budget TV-Licht ohne HDMI-Box
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Signify erweitert sein günstiger positioniertes Philips-Smart-Lighting-Portfolio um eine Lösung zur TV-Synchronisation. Screen Sync kombiniert eine oberhalb des Fernsehers montierte Fischaugenkamera mit einem RGBIC-Lightstrip und startet bei 89,99 Euro. Dazu kommen neue RGBIC-Lichterketten für den Innen- und Außenbereich.

Philips Smart Lighting Screen Sync Kit

Die Screen-Sync-Kamera erfasst das tatsächlich auf dem Fernseher dargestellte Bild und passt die Farben des mitgelieferten Lightstrips in Echtzeit daran an. Der Vorteil dieser Lösung liegt auf der Hand: Anders als bei einer HDMI-Sync-Box spielt es keine Rolle, woher das Bildsignal stammt. Lineares Fernsehen und integrierte Streaming-Apps lassen sich ebenso erfassen wie angeschlossene HDMI-Geräte.

Drei Größen für Fernseher bis 85 Zoll

Die Einrichtung erfolgt über die WiZ-App. Nach der Montage oberhalb des Fernsehers erkennt Screen Sync die Bildschirmränder automatisch, anschließend lässt sich die Position noch feinjustieren. Verschiedene Synchronisationsmodi stehen zur Auswahl. Ein integriertes Mikrofon kann die Beleuchtung zudem auf Musik reagieren lassen. Weitere kompatible Leuchten aus dem Philips-Smart-Lighting-Programm lassen sich in die Synchronisation einbeziehen.

Philips Smart Lighting Screen Sync Tv

Signify bietet die Komplettsets für Fernseher mit 40 bis 50 Zoll für 89,99 Euro, mit 55 bis 65 Zoll für 109,99 Euro und mit 75 bis 85 Zoll für 129,99 Euro an. Der Lightstrip beleuchtet alle vier Seiten des Fernsehers.

Das Konzept erinnert an die kürzlich vorgestellte Hue Play Screen Sync Camera. Beide Angebote stammen zwar von Signify, gehören aber zu getrennten Produktwelten. Philips Smart Lighting basiert auf dem WiZ-Ökosystem und steht nach Angaben des Herstellers in keiner Verbindung zu Philips Hue.

Produkthinweis
Philips Smart Lighting Screen Sync mit LED Lightstrip für TV 40–50 Zoll 89,99 EUR

Neue Lichterketten mit USB-C

Parallel erscheinen RGBIC-Lichterketten mit 10, 15 und 20 Metern Länge. Sie können mehrere Farben gleichzeitig darstellen und bringen vorgefertigte Effekte wie Farbverläufe und funkelnde Akzente mit. Die nach IP65 geschützten Ketten eignen sich auch für den dauerhaften Außeneinsatz. Das mitgelieferte Netzteil selbst ist allerdings nur nach IP20 geschützt und muss drinnen bleiben.

Philips Smart Lighting Fairy String Light

Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, damit ist auch der Betrieb an einer Powerbank möglich. Gesteuert wird per App, Zubehör oder Sprache. Für die Musiksynchronisation nutzt das System das Mikrofon des in der Nähe platzierten Smartphones. Die Preise liegen bei 37,99 Euro für zehn Meter, 54,99 Euro für 15 Meter und 69,99 Euro für 20 Meter. Auch diese Varianten sollen ab September erhältlich sein.

Produkthinweis
Philips Smart Lighting Lichterkette, 10 m 37,99 EUR

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11. Sep. 2026 um 14:33 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gerade mein Hue-Sync auf den Elektroschrott gegeben. Teurer Dreck.

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  • Das würde mich tatsächlich interessieren, weil dann auch das normale Fernsehbild mit genutzt wird, also das was nicht mehr über ein HDMI Kabel läuft. Was das wohl für Verzögerungen hat?

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