iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 818 Artikel

Hohe Nachfrage in den ersten Stores

iPhone Pocket sorgt für Andrang: Erste Modelle bereits vergriffen
Artikel auf Mastodon teilen.
110 Kommentare 110

Die gemeinsam von Apple und dem japanischen Label Issey Miyake entwickelte iPhone Pocket ist wenige Tage nach ihrem Verkaufsstart bereits in mehreren Märkten ausverkauft. In sozialen Netzwerken und auf YouTube werden derweil erste Eindrücke geteilt, die zeigen, wie Nutzer das textile Etui im Alltag einsetzen.

Influencer Pocket

Influencer wie Gregory McFadden lassen sich stolz mit denen neuen Pockets ablichten

In New York bildeten sich am Freitagmorgen Schlangen vor dem einzigen US-Store, der das Accessoire vor Ort verkauft. Online waren sämtliche Varianten kurze Zeit später ebenfalls vergriffen. Die Produktreihe umfasst zwei Größen und verschiedene Farbtöne, die auf aktuelle iPhone-Modelle abgestimmt sind. Die gestrickte Struktur passt sich unterschiedlichen Gerätegrößen an und kann zusätzlich kleinere Gegenstände aufnehmen.

Erste Erfahrungsberichte aus sozialen Medien

Auf Plattformen wie TikTok, X und YouTube zeigen Käufer, wie sich die Hüllen tragen lassen und wie flexibel das Material reagiert. In Videos ist zu sehen, dass sich die Pocket trotz des textilen Aufbaus eng genug an das iPhone anlegt, damit das Gerät nicht herausrutschen kann.


Gleichzeitig wirkt die Struktur so dehnbar, dass auch AirPods oder andere Kleingegenstände Platz finden. Einige Inhalte zeigen, wie Nutzer die langen Modelle wie eine Umhängetasche tragen, während die kurzen Varianten eher an Taschen oder Rucksäcken befestigt werden.

Limitierte Verfügbarkeit erhöht das Interesse

Der rasche Ausverkauf führt zu weiterer Aufmerksamkeit. Die Hüllen werden derzeit nur in ausgewählten Apple Stores und regionalen Online-Shops angeboten, darunter Standorte in Paris, Tokio, London oder Hongkong.


Mehrere Beiträge in sozialen Netzwerken weisen darauf hin, dass selbst innerhalb der Stores einzelne Farben rasch knapp wurden. Käufer berichten, dass der Einstiegspreis zwar hoch ausfällt, der textile Charakter jedoch an Produkte aus dem Portfolio des Modehauses erinnert und damit eine gestalterische Linie erkennbar bleibt. Ob und wann die iPhone Pocket auch in Deutschland angeboten wird, ist weiterhin offen. Die kleinen Pockets kosten umgerechnet zwischen 129 und 200 Euro.

17. Nov. 2025 um 12:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    110 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Also ich glaube hier lässt sich über Geschmack mal ausnahmsweise nicht streiten…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Über die Schulter trägt der moderne Cowboy sein Waffenhalfter.

    Antworten Melden

  • „iPhone Socken“ wäre aus meiner Sicht die passendere Bezeichnung.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Issey Miyake ist nen bekannter Designer,macht komischen Kram und alles kostet ein Vermögen

    Antworten Melden

  • Ich frag mal meine Mutter, ob sie mir so ein Ding häkelt um danach am Objekt der Nichtbegierde zu entscheiden, das das Ding IMHO Pottenhässlich ist

    Antworten Melden

  • Das es nicht in Deutschland verfügbar ist liegt daran das wir hier unsere Telefone selten als Accessoires tragen. Gerade in Asien ist das aber andes. Kleiner FunFact der Designer Issey Miyake hat den Rollkragen Pulli von Steve Jobs entworfen.

    Antworten Melden

  • Ich glaube die Leute kaufen sich heutzutage all möglichen Scheiß.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Unglaublich! Mit was für einem Hype man Geld machen kann.

    Antworten Melden

  • Ich wünsch mir, die Leute würden sich so sehr über die billig China Stores und Fastfashion aufregen wie über diese Hype Mode.

    Antworten Melden

  • Omg ! …ich hab noch die „alten Socken“… da stimmte der Preis (so ziemlich ;-)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • In Japan geht sowas. In Deutschland aufm Weihnachtsmarkt? Ein Fest für Taschendiebe.

    Antworten Melden

  • Bei der Überschrift dachte ich zunächst, ich hätte die Ankündigung eines neuen, kompakten iPhone Modells verpasst.

    Antworten Melden

  • Es sind halt Designerstücke. Da kommt man mit reiner Logik nicht weit und dies ist auch okay so.

    Antworten Melden

  • Die Socke mit langem Riemen fast so teuer wie das Einsteiger-iPad im Angebot… irre.

    Antworten Melden

  • Lässt sich stolz damit ablichten …
    Habe lange nicht mehr soo gelacht.

    Eigentlich sollte ich mich immer weniger wundern, welchen Mist die Menschen für unverschämt viel Geld kaufen.

    Aber es geht ja allen wirklich schlecht

    Antworten Melden

  • Würde man es in Deutschland kaufen können, hätte ich mir auch eins bestellt. Entspricht schon meinem Geschmack.

    Antworten Melden
    • Antworten Melden

      • Weiß nicht. Mein Apple Watch Armband hat 350 EUR gekostet und ist auch nur aus Stoff. Wenn es einem gefällt ist der Preis zweitrangig. Da geht’s nur darum, ob man es sich auch leisten kann.

      • Das mag sein, Jan. Aber hättest du dir das gleiche Armband auch für 700€ gekauft? Oder wo wäre da deine Grenze erreicht? Irgendwo wird es eine geben. Am Ende ist es schon noch eine Abwägung. Und ich find das Teil halt auch nur „ganz nice“. Die Euphorie reicht also leider einfach nicht. Und glaub mir, ich kaufe schon viel „überteuerten Blödsinn“. ;D Das Apple Poliertuch war mir bspw. auch die 20€/25€ wert, obwohl es das objektiv betrachtet nun wirklich nicht ist.

  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Die gute alte Handysocke. Es gibt einfach nichts Neues mehr.

    Antworten Melden

  • An den Kommentaren deutlich erkennbar, warum die Deutschen als Modemuffel gelten und zu den schlecht angezogensten Menschen Europas gehören. :D Aber hauptsache Jacken mit Fellkragen, so als wenn es direkt in die Tundra geht. :D

    Antworten Melden

  • Toll. Endlich etwas, das alle brauchen! Super! Und tolle Farben. Das sind wirklich echt starke Farben. Prima! Und wie das gefertigt ist. Richtig geil. Dafür ist es doch echt ein Schnäppchen. 200 qcm Wolle für 200,- €. Was da wohl ne Mütze aus der Wolle kostet. Ist das echte, natürliche Wolle? Bestimmt oder?

    Antworten Melden

    • Die Issey Miyake Tasche besteht aus einem innovativen, textilen, synthetischen 3D-Strickfaden.
      Der Issey Miyake Rollkragen (Neuauflage) ist aus 60% Polyester, 40% Baumwolle („Semi-Dull T“).
      Der original Steve Jobs Rollkragen ist von St. Croix und aus einem Baumwoll-Mischgewebe.

      Antworten Melden

  • Irgendwie glaub ich das nicht…Da verliert man doch den Glauben an die Männlichkeit…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Boah das war knapp, beinahe ein HWS Syndrom eingefangen…….

    Antworten Melden

  • Ich hab selten was hässlicheres gesehen…aber jedem das Seine, ich muss es ja zum Glück nicht kaufen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Durex bietet sie sogar mit anderen Geschmacksrichtungen und Strukturen an.

    Antworten Melden

  • Das gewählte Bild ist wirklich nicht gerade glücklich. Auf anderen Portalen gibt es bessere Ansichten von diesem Ding, da sieht es nicht aus wie ein Altherrensocken bei denen nur noch die Sandalen fehlen. Über Geschmack lässt sich wunderbar streiten. Es gibt ja auch Männer, die finden Dreiviertelhosen toll.

    Antworten Melden

  • Wer 150 – 250 € für eine Socke bezahlt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Sei’s drum: Jedem Tierchen sein Pläsierchen. :)

    Antworten Melden

  • Der Kunde bestimmt erheblich mit. Scheint ja genug Abnehmer für sowas komisches zu geben. Also hat Apple aus dieser Sichtweise alles richtig gemacht.. auch wenn man es für sich nicht nachvollziehen kann, weil man offensichtlich nicht die Zielgruppe ist

    Antworten Melden

  • Ich würde’s mir auch nicht kaufen, aber ich bin immer wieder begeistert darüber, wie Menschen sich darüber mokieren, was andere sich kaufen.

    Wir leben wirklich in einer Gesellschaft, in der andere einfach andere immer kritisieren müssen. Was seid ihr für langweilige Spießer.

    Antworten Melden

  • Tja es wird halt zu dem Preis verkauft, den die Leute bereit sind zu bezahlen. Und offenbar sind sie bereit dazu. Bei einer Louis Vuitton Tasche für 4000 Euro, welche irgendwo in Asien für 50 Euro zusammengeschustert wird, regt sich auch niemand auf.

    Antworten Melden

  • Deppen kann man jeden Sche*** zu jedem Preis andrehen……

    Antworten Melden

  • unfassbar. Selten etwas hässlicheres, unpraktisches und dann auch noch so dermaßen überteuertes Teil gesehen, was dann aus irgendeinem Grund mit Hype auch noch gekauft wird….

    Antworten Melden

  • Ich verstehe die Aufregung nicht. Im Sommer Kauft sich jeder wieder ein Trikot für 150€

    Antworten Melden

  • Uns geht es noch viel zu gut.
    Soll keiner über CO2-Abgaben jammern usw… oder das der Kaffee zu teuer ist…

    So: Popcorn raus, kann losgehen!

    Antworten Melden

  • Ich glaub das sogar Temu die dann für mindestens 30€ verkloppt…

    Antworten Melden

  • Limitiert ist das Zauberwort… und schon rennen die Schafe ;-))

    Antworten Melden

  • Sieht aus wie ein abgeschnittener Socken – das bastele ich mir selbst ;-)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Und in wenigen Wochen gibt es dutzende Plagiate im Netz bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Sieht Scheiße aus, ist total überteuert – passt zu den amis.
    Wer das kauft dem kann es nicht schlecht gehen.

    Antworten Melden

  • Die ersten probieren schon den Müll bei eBay für mehrere Tausend Euro zu verchecken! :))

    Antworten Melden

  • Wischen 129/200€? Nicht euer Ernst! Die Menschheit hat es wohl verdient, zu Grunde zu gehen

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42818 Artikel in den vergangenen 6653 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven