iPhone Pocket sorgt für Andrang: Erste Modelle bereits vergriffen

Die gemeinsam von Apple und dem japanischen Label Issey Miyake entwickelte iPhone Pocket ist wenige Tage nach ihrem Verkaufsstart bereits in mehreren Märkten ausverkauft. In sozialen Netzwerken und auf YouTube werden derweil erste Eindrücke geteilt, die zeigen, wie Nutzer das textile Etui im Alltag einsetzen.

In New York bildeten sich am Freitagmorgen Schlangen vor dem einzigen US-Store, der das Accessoire vor Ort verkauft. Online waren sämtliche Varianten kurze Zeit später ebenfalls vergriffen. Die Produktreihe umfasst zwei Größen und verschiedene Farbtöne, die auf aktuelle iPhone-Modelle abgestimmt sind. Die gestrickte Struktur passt sich unterschiedlichen Gerätegrößen an und kann zusätzlich kleinere Gegenstände aufnehmen.

Erste Erfahrungsberichte aus sozialen Medien

Auf Plattformen wie TikTok, X und YouTube zeigen Käufer, wie sich die Hüllen tragen lassen und wie flexibel das Material reagiert. In Videos ist zu sehen, dass sich die Pocket trotz des textilen Aufbaus eng genug an das iPhone anlegt, damit das Gerät nicht herausrutschen kann.



How are you styling the Issey Miyake x Apple iPhone Pocket? pic.twitter.com/7C6KxNwggy — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) November 13, 2025

Gleichzeitig wirkt die Struktur so dehnbar, dass auch AirPods oder andere Kleingegenstände Platz finden. Einige Inhalte zeigen, wie Nutzer die langen Modelle wie eine Umhängetasche tragen, während die kurzen Varianten eher an Taschen oder Rucksäcken befestigt werden.

Limitierte Verfügbarkeit erhöht das Interesse

Der rasche Ausverkauf führt zu weiterer Aufmerksamkeit. Die Hüllen werden derzeit nur in ausgewählten Apple Stores und regionalen Online-Shops angeboten, darunter Standorte in Paris, Tokio, London oder Hongkong.



Mehrere Beiträge in sozialen Netzwerken weisen darauf hin, dass selbst innerhalb der Stores einzelne Farben rasch knapp wurden. Käufer berichten, dass der Einstiegspreis zwar hoch ausfällt, der textile Charakter jedoch an Produkte aus dem Portfolio des Modehauses erinnert und damit eine gestalterische Linie erkennbar bleibt. Ob und wann die iPhone Pocket auch in Deutschland angeboten wird, ist weiterhin offen. Die kleinen Pockets kosten umgerechnet zwischen 129 und 200 Euro.