Hohe Nachfrage in den ersten Stores
iPhone Pocket sorgt für Andrang: Erste Modelle bereits vergriffen
Die gemeinsam von Apple und dem japanischen Label Issey Miyake entwickelte iPhone Pocket ist wenige Tage nach ihrem Verkaufsstart bereits in mehreren Märkten ausverkauft. In sozialen Netzwerken und auf YouTube werden derweil erste Eindrücke geteilt, die zeigen, wie Nutzer das textile Etui im Alltag einsetzen.
Influencer wie Gregory McFadden lassen sich stolz mit denen neuen Pockets ablichten
In New York bildeten sich am Freitagmorgen Schlangen vor dem einzigen US-Store, der das Accessoire vor Ort verkauft. Online waren sämtliche Varianten kurze Zeit später ebenfalls vergriffen. Die Produktreihe umfasst zwei Größen und verschiedene Farbtöne, die auf aktuelle iPhone-Modelle abgestimmt sind. Die gestrickte Struktur passt sich unterschiedlichen Gerätegrößen an und kann zusätzlich kleinere Gegenstände aufnehmen.
Erste Erfahrungsberichte aus sozialen Medien
Auf Plattformen wie TikTok, X und YouTube zeigen Käufer, wie sich die Hüllen tragen lassen und wie flexibel das Material reagiert. In Videos ist zu sehen, dass sich die Pocket trotz des textilen Aufbaus eng genug an das iPhone anlegt, damit das Gerät nicht herausrutschen kann.
How are you styling the Issey Miyake x Apple iPhone Pocket? pic.twitter.com/7C6KxNwggy
— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) November 13, 2025
Gleichzeitig wirkt die Struktur so dehnbar, dass auch AirPods oder andere Kleingegenstände Platz finden. Einige Inhalte zeigen, wie Nutzer die langen Modelle wie eine Umhängetasche tragen, während die kurzen Varianten eher an Taschen oder Rucksäcken befestigt werden.
Limitierte Verfügbarkeit erhöht das Interesse
Der rasche Ausverkauf führt zu weiterer Aufmerksamkeit. Die Hüllen werden derzeit nur in ausgewählten Apple Stores und regionalen Online-Shops angeboten, darunter Standorte in Paris, Tokio, London oder Hongkong.
#iPhonePocket launch event pic.twitter.com/gYnL6Mo1b4
— Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) November 13, 2025
Mehrere Beiträge in sozialen Netzwerken weisen darauf hin, dass selbst innerhalb der Stores einzelne Farben rasch knapp wurden. Käufer berichten, dass der Einstiegspreis zwar hoch ausfällt, der textile Charakter jedoch an Produkte aus dem Portfolio des Modehauses erinnert und damit eine gestalterische Linie erkennbar bleibt. Ob und wann die iPhone Pocket auch in Deutschland angeboten wird, ist weiterhin offen. Die kleinen Pockets kosten umgerechnet zwischen 129 und 200 Euro.
Wurden die von Apple bezahlt?
Das ist Marketing par Excellence, sehr gut :-)
Krass ! (WTF-Emoji)
Das zeigt wie verrückt der Mensch ist
Wenn das passende Schild mit Namen drauf ist verkauft sich alles
Also ich glaube hier lässt sich über Geschmack mal ausnahmsweise nicht streiten…
Über Geschmack lässt sich nie streiten, jeder hat einen eigenen.
Stimmt. Ich finde es interessant wie Leute mit so einer Socke und Halteschlaufe rumlaufen mögen. Peinliches Utensil.
Unglaublich….Aus Schei**e (so viel) Geld machen.
Willkommen in der Modeindustrie.
Neidisch?
Worauf. Auf den Mut einiger sich damit zum Affen zu machen?!?
129€ für ne Borat Hose?
Apfelfunk gehört? :)
Bald für 20€ von 30 Herstellern aus China auf Amazon
…..und dann für € 2,50 bei Temu
Danke…das war auch mein erster Gedanke.
Über die Schulter trägt der moderne Cowboy sein Waffenhalfter.
„iPhone Socken“ wäre aus meiner Sicht die passendere Bezeichnung.
Perfektes Accessoire für den Talahon. ;-))
Ja, und kann es dann als Vorlage zum Beten nehmen
Eher für Hipster und Personen die aussehen wollen wie Borat.
Die können sich so ein (hässliches) Teil doch nicht leisten ;)
Issey Miyake ist nen bekannter Designer,macht komischen Kram und alles kostet ein Vermögen
„… nen bekannten Designer …“? Das bedeutet „… einen bekannter Designer …“ Wenn schon abkürzen dann wenigstens richtig: „… n bekannter Dsigner …“ .
@Serviervorschlag: klassisches Eigentor
lol
Einfach nur peinlich so ein Kommentar.
Hahaha…
Ich liebe die Kommentare hier. Hier stellen sich einige selbst bloß
Ich frag mal meine Mutter, ob sie mir so ein Ding häkelt um danach am Objekt der Nichtbegierde zu entscheiden, das das Ding IMHO Pottenhässlich ist
Das es nicht in Deutschland verfügbar ist liegt daran das wir hier unsere Telefone selten als Accessoires tragen. Gerade in Asien ist das aber andes. Kleiner FunFact der Designer Issey Miyake hat den Rollkragen Pulli von Steve Jobs entworfen.
Wenn es aber in Deutschland verkauft werden wurde, hätten doch genau so viele so ein Teil, nur weil Apple dahinter steckt.
Ich glaube die Leute kaufen sich heutzutage all möglichen Scheiß.
Ist das der junge Indiana Jones auf dem Bild?
Vlt der uneheliche Sohn von Harrison … ;)
Nein, der Blade Runner!
Unglaublich! Mit was für einem Hype man Geld machen kann.
Siehe Labubu…
Ich wünsch mir, die Leute würden sich so sehr über die billig China Stores und Fastfashion aufregen wie über diese Hype Mode.
Nein, denn bei AliExpress und Temu wird ja jeden Tag mit Freude eingekauft. Kostet ja alles nur ein paar Euro. Dass über das ganze Jahr dann ein Vielfaches des Preises dieser Tasche rauskommt, wird ignoriert, weil man ja so viel ganz dringend benötigtes Zeug bekommen hat.
Ja aber dann hat die Person auch mehr…
Quantitativ mehr bestimmt …
Hype Müll…man muss nicht jeden Kram mitmachen nur weil es vollkommen überteuerter und hässlicher Modeschmuck ist.
Omg ! …ich hab noch die „alten Socken“… da stimmte der Preis (so ziemlich ;-)
Das Air verschreien … aber diese Socke hypen …
In Japan geht sowas. In Deutschland aufm Weihnachtsmarkt? Ein Fest für Taschendiebe.
Bei der Überschrift dachte ich zunächst, ich hätte die Ankündigung eines neuen, kompakten iPhone Modells verpasst.
Ging mir exakt genauso :-D
Jep, hier auch. Ein neues Mini oder so, war mein erster Gedanke.
Dann sah ich das Strickmuster …
Es sind halt Designerstücke. Da kommt man mit reiner Logik nicht weit und dies ist auch okay so.
Die Socke mit langem Riemen fast so teuer wie das Einsteiger-iPad im Angebot… irre.
Lässt sich stolz damit ablichten …
Habe lange nicht mehr soo gelacht.
Eigentlich sollte ich mich immer weniger wundern, welchen Mist die Menschen für unverschämt viel Geld kaufen.
Aber es geht ja allen wirklich schlecht
Würde man es in Deutschland kaufen können, hätte ich mir auch eins bestellt. Entspricht schon meinem Geschmack.
Ich find’s auch ganz nice, aber nicht für den Preis.
Weiß nicht. Mein Apple Watch Armband hat 350 EUR gekostet und ist auch nur aus Stoff. Wenn es einem gefällt ist der Preis zweitrangig. Da geht’s nur darum, ob man es sich auch leisten kann.
Das mag sein, Jan. Aber hättest du dir das gleiche Armband auch für 700€ gekauft? Oder wo wäre da deine Grenze erreicht? Irgendwo wird es eine geben. Am Ende ist es schon noch eine Abwägung. Und ich find das Teil halt auch nur „ganz nice“. Die Euphorie reicht also leider einfach nicht. Und glaub mir, ich kaufe schon viel „überteuerten Blödsinn“. ;D Das Apple Poliertuch war mir bspw. auch die 20€/25€ wert, obwohl es das objektiv betrachtet nun wirklich nicht ist.
5 Jahre zu spät. Damit rennt doch heute
keiner mehr
und wann kommen die kopien + zu welchem (spott)preis?
Die sind dann aber nicht aus geschmeidigem Hightech-Textil mit dröseliger Rändelöselung und veganem 3 fach gekämmten Schnurbelpolyester.
Die gute alte Handysocke. Es gibt einfach nichts Neues mehr.
An den Kommentaren deutlich erkennbar, warum die Deutschen als Modemuffel gelten und zu den schlecht angezogensten Menschen Europas gehören. :D Aber hauptsache Jacken mit Fellkragen, so als wenn es direkt in die Tundra geht. :D
:-)
Danke. Ein besseres Kompliment hättest Du uns Deutschen nicht machen können. Wir lassen uns erheblich weniger blenden und wir geben unser Geld nicht für Dinge aus um zu blenden.
Toll. Endlich etwas, das alle brauchen! Super! Und tolle Farben. Das sind wirklich echt starke Farben. Prima! Und wie das gefertigt ist. Richtig geil. Dafür ist es doch echt ein Schnäppchen. 200 qcm Wolle für 200,- €. Was da wohl ne Mütze aus der Wolle kostet. Ist das echte, natürliche Wolle? Bestimmt oder?
Die Issey Miyake Tasche besteht aus einem innovativen, textilen, synthetischen 3D-Strickfaden.
Der Issey Miyake Rollkragen (Neuauflage) ist aus 60% Polyester, 40% Baumwolle („Semi-Dull T“).
Der original Steve Jobs Rollkragen ist von St. Croix und aus einem Baumwoll-Mischgewebe.
Irgendwie glaub ich das nicht…Da verliert man doch den Glauben an die Männlichkeit…
Ja! Komplett unmännlich.
Ach schon wieder diese obskure und fest definierte Männlichkeit.
Bist du auch einer, der sich und seine (fragile) Männlichkeit über Bekleidungsaccessoires definiert oder sich vor der Abwertung dieser fürchtet?
Das tut mir dann richtig leid für dich.
So eine Handyhülle aus hartem Krupp-Stahl ist aber auch nicht so praktisch, oder?
Tst,ts,ts … ich glaub das ja nicht
Steinzeitmensch!
Sieht nicht gerade männlich aus..
Stimmt, dafür müsste es ja eine Phallusform haben. Oder ein leeres Gehirn darstellen.
Boah das war knapp, beinahe ein HWS Syndrom eingefangen…….
Ich hab selten was hässlicheres gesehen…aber jedem das Seine, ich muss es ja zum Glück nicht kaufen.
Socke mit Straps – man muss nur drauf kommen … :D
Durex bietet sie sogar mit anderen Geschmacksrichtungen und Strukturen an.
Das gewählte Bild ist wirklich nicht gerade glücklich. Auf anderen Portalen gibt es bessere Ansichten von diesem Ding, da sieht es nicht aus wie ein Altherrensocken bei denen nur noch die Sandalen fehlen. Über Geschmack lässt sich wunderbar streiten. Es gibt ja auch Männer, die finden Dreiviertelhosen toll.
Wer 150 – 250 € für eine Socke bezahlt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Sei’s drum: Jedem Tierchen sein Pläsierchen. :)
Der Kunde bestimmt erheblich mit. Scheint ja genug Abnehmer für sowas komisches zu geben. Also hat Apple aus dieser Sichtweise alles richtig gemacht.. auch wenn man es für sich nicht nachvollziehen kann, weil man offensichtlich nicht die Zielgruppe ist
Ich würde’s mir auch nicht kaufen, aber ich bin immer wieder begeistert darüber, wie Menschen sich darüber mokieren, was andere sich kaufen.
Wir leben wirklich in einer Gesellschaft, in der andere einfach andere immer kritisieren müssen. Was seid ihr für langweilige Spießer.
Ja, sehr übergriffig ist das.
Exakt!
Aber ganz wichtig, beim Kritisieren noch ein wenig stereotypen Unsinn von sich geben – zB die Männlichkeit anzweifeln. Manche Leute sind wirklich im letzten Jahrhundert stehen geblieben. Schlimm.
Die Diebe freuen sich…
Ja moin….
Tja es wird halt zu dem Preis verkauft, den die Leute bereit sind zu bezahlen. Und offenbar sind sie bereit dazu. Bei einer Louis Vuitton Tasche für 4000 Euro, welche irgendwo in Asien für 50 Euro zusammengeschustert wird, regt sich auch niemand auf.
Weil es nicht Apple ist. Da ist der Empörungsfaktor um ein Unzähliges niedriger.
Der Hersteller ist mir als bewusst lebender Europäer vollkommen egal. Preis/Leistung entscheidet bei mir und da fällt die Socke mit 10€+ total raus.
Deppen kann man jeden Sche*** zu jedem Preis andrehen……
Und DU definierst, was Deppen zu Deppen macht und was Nicht-Deppen kaufen sollten? Interessant ….
Überschätzt du dich da nicht vlt ein kleines Bisschen?
Nein. Er ist definitiv nicht allein…dieser Sockenhype ist doch seit über fünf Jahren erledigt.
unfassbar. Selten etwas hässlicheres, unpraktisches und dann auch noch so dermaßen überteuertes Teil gesehen, was dann aus irgendeinem Grund mit Hype auch noch gekauft wird….
Ich verstehe die Aufregung nicht. Im Sommer Kauft sich jeder wieder ein Trikot für 150€
Danke!
+1
Uns geht es noch viel zu gut.
Soll keiner über CO2-Abgaben jammern usw… oder das der Kaffee zu teuer ist…
So: Popcorn raus, kann losgehen!
Auf ebay gibts schon clones für rund 65 Euro
Ich glaub das sogar Temu die dann für mindestens 30€ verkloppt…
Limitiert ist das Zauberwort… und schon rennen die Schafe ;-))
Es wird immer abstruser
Sieht aus wie ein abgeschnittener Socken – das bastele ich mir selbst ;-)
Ich gönne es jedem. Was soll der Neid?
Und in wenigen Wochen gibt es dutzende Plagiate im Netz bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen.
Wie bekloppt muss man sein?
Wer kauft sowas?
Sieht Scheiße aus, ist total überteuert – passt zu den amis.
Wer das kauft dem kann es nicht schlecht gehen.
Blöderweise kommt das von einem japanischem Designstudio …
Warum blöd. Japaner hatten eh schon einen komplett anderen Geschmack…die Sachen lassen sich nur in sehr begrenzter Stückzahl hier vertreiben.
Wegen seines Kommentars … aus Amibashing wurde halt nix …
Die ersten probieren schon den Müll bei eBay für mehrere Tausend Euro zu verchecken! :))
Wischen 129/200€? Nicht euer Ernst! Die Menschheit hat es wohl verdient, zu Grunde zu gehen
Omas Socken.