Gratis-Updates für Konsolen
Neuauflage von „Red Dead Redemption“ kommt auch aufs iPhone
Rockstar Games bringt sein Western-Adventure Red Dead Redemption aufs iPhone. Die Entwickler haben eine Neuauflage des ursprünglichen vor 15 Jahren gestarteten Action-Spiels angekündigt, die neben einer Konsolenversion für die PlayStation 5, für die Xbox Series X und Series S, die Nintendo Switch 2 sowie iOS- und Android-Geräte erhältlich sein wird. Der Verkaufsstart soll am 2. Dezember erfolgen.
Die Handlung des Spiels knüpft laut Rockstar Games unmittelbar an das 2018 veröffentlichte Red Dead Redemption 2 an. Im Zentrum steht dabei laut den Entwicklern der bereits aus den ersten Folgen bekannte Protagonist John Marston, der seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen will. Im Kaufpreis ist zudem die Zusatzkampagne „Undead Nightmare“ enthalten, in der es darum geht, eine Zombie-Invasion zu verhindern.
Nach Angaben der Entwickler umfassen die neuen Versionen die vollständigen Einzelspieler-Versionen beider Spiele und enthalten darüber hinaus weitere Bonusinhalte aus der „Game of the Year Edition“ des Spiels.
Die neue Version für Mobilgeräte wurde für die Touch-Bedienung mit optimierten Steuerungsoptionen versehen. Zum Preis liegen uns noch keine Angaben vor. Rockstar Games lässt lediglich verlauten, dass die neue App auch als Netflix-Spiel erscheint und für Abonnenten des Videodienstes kostenlos erhältlich sein wird.
Gratis-Updates für Besitzer der Konsolen-Version
Die Versionen für die PlayStation 5 und aktuellen Xbox-Modelle bieten laut Rockstar Games neben Bildwiederholraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde Unterstützung für höhere Auflösungen und HDR sowie generell eine verbesserte Bildqualität. Auf der Nintendo Switch 2 wird das Spiel mit Unterstützung für DLSS und HDR sowie ebenfalls mit 60 Bildern pro Sekunde laufen.
Wer die bisherigen Versionen für PlayStation 4, Nintendo Switch oder eine digitale Xbox-Fassung besitzt, soll ohne Aufpreis auf die neuen Versionen wechseln können. Gespeicherte Spielstände lassen sich laut Anbieter übernehmen, sodass der bisherige Spielfortschritt erhalten bleibt.
Warum wird so etwas nicht auch auf dem Mac angeboten?
Weil der Mac, wie eigentlich schon fast immer, kein Gerät für Gamer ist und dementsprechend wenig Verkaufspotential vorhanden ist.
Kein besonders sinnvoller Kommentar
Wieso? Stimmt doch. Es gibt eine halbe Hand voll AAA-Titel. Diese werden sicherlich stark von Apple bezuschusst. Der Mac ist nun einmal keinen Spiele-Maschine. Du brauchst schon mehr als ein Einsteiger-Gerät und das besonders auch für Windows-Spiele die mit Crossover auf dem Mac zum laufen gebracht werden. Mit 8 oder mittlerweile 16 GB RAM wird es eng, auch die Basis-Grafikleistung ist relativ niedrig. Größtes Manko ist jedoch die Verbreitung von Macs – der Anteil spielt etwa in Deutschland eher eine Rolle unter „ferner liefen“. In den USA und Japan deutlich mehr, aber auch hier spielt die Rechenpower der Systeme eine Rolle.
Dafür bietet aber Apple einige Möglichkeiten, um auf dem Mac zu spielen
Weil Kinder keine Macs kaufen und richtige Gamer einen PC.
Weil Windows einfach deutlich besser ist und MacOS nur für Chai-Matcha-Latte trinkende, die irgendwas mit Medien machende, Menschen ist.
So ein Bullshit!
Wie kann man Büros viel Müll von sich geben!
Also ich habe noch nie einen Chai – Matcha – Latte, whatever getrunken. Kaffee muss so sein wie meine Seele – schwarz.
Trotzdem nutze ich meinen MacBook für Bildbearbeitung und sonst auch für alles was so anfällt. Kann mir, alleine wegen der Integration ins Ökosystem kein normalen PC mehr vorstellen….
Frage mich wieso man auf eine Apple Newsseite geht und sowas von sich gibt.
Ich würde dir empfehlen deine Meinung zu nehmen, zusammenzuknüllen und dahin zu stecken wo die Sonne nie scheint…
häh? neuauflage? knüpft an an teil 2 an? es ist der 1. teil und nur überarbeitet.
Natürlich knüpft 1 ans 2 an. Spiels mal
Eins nie gespielt? Ich habe in beide Spiele zusammen etwa 700 Stunden investiert. 2 spielt VOR den Ereignissen in 1.
Wow 1 hat doch viel weniger Content als 2?
Sind beide top Spiele!
Gehören sogar zu den besten der Spiele Geschichte aller Zeiten !
Und ja für die es nicht wissen Teil 2 spielt vor dem 1.!
Die Zitrone wird so lange ausgepresst, bis selbst das weiße der Schale knochentrocken ist
Und wie kommen auf Android und iPhone noch die obligatorischen in-App Käufe ins Spiel rein? Muss man bei jedem nachladen Werbung gucken oder die mit Diamanten oder einem Abo weglaufen, wenn man sich nicht belästigen lassen will?
Super. Darauf hab ich schon gewartet. Ich spiele nur auf meinen Iphone 15 pro :) bin eine Handyzockerin :)