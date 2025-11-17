Neuauflage von „Red Dead Redemption“ kommt auch aufs iPhone

Rockstar Games bringt sein Western-Adventure Red Dead Redemption aufs iPhone. Die Entwickler haben eine Neuauflage des ursprünglichen vor 15 Jahren gestarteten Action-Spiels angekündigt, die neben einer Konsolenversion für die PlayStation 5, für die Xbox Series X und Series S, die Nintendo Switch 2 sowie iOS- und Android-Geräte erhältlich sein wird. Der Verkaufsstart soll am 2. Dezember erfolgen.

Die Handlung des Spiels knüpft laut Rockstar Games unmittelbar an das 2018 veröffentlichte Red Dead Redemption 2 an. Im Zentrum steht dabei laut den Entwicklern der bereits aus den ersten Folgen bekannte Protagonist John Marston, der seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen will. Im Kaufpreis ist zudem die Zusatzkampagne „Undead Nightmare“ enthalten, in der es darum geht, eine Zombie-Invasion zu verhindern.

Nach Angaben der Entwickler umfassen die neuen Versionen die vollständigen Einzelspieler-Versionen beider Spiele und enthalten darüber hinaus weitere Bonusinhalte aus der „Game of the Year Edition“ des Spiels.

Die neue Version für Mobilgeräte wurde für die Touch-Bedienung mit optimierten Steuerungsoptionen versehen. Zum Preis liegen uns noch keine Angaben vor. Rockstar Games lässt lediglich verlauten, dass die neue App auch als Netflix-Spiel erscheint und für Abonnenten des Videodienstes kostenlos erhältlich sein wird.

Gratis-Updates für Besitzer der Konsolen-Version

Die Versionen für die PlayStation 5 und aktuellen Xbox-Modelle bieten laut Rockstar Games neben Bildwiederholraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde Unterstützung für höhere Auflösungen und HDR sowie generell eine verbesserte Bildqualität. Auf der Nintendo Switch 2 wird das Spiel mit Unterstützung für DLSS und HDR sowie ebenfalls mit 60 Bildern pro Sekunde laufen.

Wer die bisherigen Versionen für PlayStation 4, Nintendo Switch oder eine digitale Xbox-Fassung besitzt, soll ohne Aufpreis auf die neuen Versionen wechseln können. Gespeicherte Spielstände lassen sich laut Anbieter übernehmen, sodass der bisherige Spielfortschritt erhalten bleibt.