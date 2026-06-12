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Spotify-Update entfernt das Disco-Icon
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13 Kommentare 13

Spotify sieht auf dem iPhone wieder normal aus. Der Musikdienst hat ein Update für seine iOS-App veröffentlicht, das das zuletzt viel diskutierte Disco-Kugel-Symbol wieder durch das bekannte grüne Spotify-Icon ersetzt.

Spotify Disco Ball Logo

Das auffällige Symbol war Teil einer Aktion zum 20. Geburtstag von Spotify. Statt des flachen grünen Logos zeigte die App auf dem Homescreen vorübergehend eine glitzernde grüne Disco-Kugel. Die Idee dahinter passte zur Jubiläumskampagne, kam bei vielen Nutzern aber nicht besonders gut an.

Ein Grund für die Kritik war weniger die Idee selbst als die Wirkung auf dem iPhone-Homescreen. Das neue Icon wirkte auf kleinen App-Symbolen unruhig und erinnerte manche Nutzer an eine App, die gerade noch geladen oder aktualisiert wird. Spotify hatte daraufhin bereits angekündigt, dass die Änderung nur vorübergehend sei.

Update bringt das alte Symbol zurück

Mit dem nun verfügbaren Update kehrt das reguläre App-Icon zurück. Wer automatische Updates aktiviert hat, dürfte die Änderung in den kommenden Tagen von selbst sehen. Ungeduldige Nutzer können die Aktualisierung wie gewohnt direkt über den App Store anstoßen.

Die Episode ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark App-Icons inzwischen Teil der persönlichen iPhone-Oberfläche geworden sind. Was auf einer Marketinggrafik noch wie eine harmlose Spielerei wirkt, fällt auf einem sauber sortierten Homescreen schnell unangenehm auf.

Spotify Carplay

CarPlay-Problem bleibt abzuwarten

Offen bleibt, ob das Update auch ein zuletzt gemeldetes CarPlay-Problem behebt. In den vergangenen Wochen hatten Nutzer berichtet, dass Spotify in CarPlay teils falsche Cover oder Titelinformationen anzeigt. Ob dies mit der aktuellen Version erledigt ist, muss sich erst zeigen.

Wer die Disco-Kugel mochte, hat damit vermutlich Pech. Für die meisten Nutzer dürfte die Rückkehr zum gewohnten Symbol aber eher eine Erleichterung sein. Ob Spotify das Icon optional zurückbringt, bleibt abzuwarten.

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12. Juni 2026 um 16:47 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Wieso nicht einfach eine Option in den Einstellungen zum eigenmächtigen entscheiden implementieren? Machen doch schon viele so?!

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  • also bei mir war das CarPlay-Problem mit falschen Cover- und Titel-Angaben schon seit gut zwei Wochen jetzt schon wieder erledigt. Scheinbar ohne ein Update?

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  • Schade, jetzt hat die deutsche digitale Gemeinschaft nichts mehr worüber sie sich aufregen können :( dabei war das so amüsant anzuschauen.

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