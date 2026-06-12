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iFixit zerlegt Apple-Fälschungen und das Trump Phone
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42 Kommentare 42

Die Reparaturprofis von iFixit haben diese Woche mit Fake-Produkten beschäftigt. Zunächst nahmen sie mehrere in China erworbene Fälschungen von Apple-Produkten auseinander, und dann haben sie es sich nicht nehmen lassen, das als „Made in the USA“ beworbene Trump-Phone genauer zu untersuchen.

Apple-Klone mit deutlichen Abstrichen

Das erste Video widmet sich drei Geräten, die auf den ersten Blick wie aktuelle Apple-Produkte wirken: einer Apple Watch Ultra, AirPods Max und AirPods Pro. ifixit hat die Geräte auf einem Elektronikmarkt im chinesischen Shenzhen für weniger als 100 US-Dollar erworben und anschließend zerlegt, um ihre technische Ausstattung zu untersuchen.

Das Ergebnis war zu erwarten. Die Nachbauten liegen zwar optisch nahe an den Originalen, weisen mit Blick auf die Materialqualität, den Funktionsumfang und die Verarbeitung jedoch deutliche Unterschiede auf. So orientiert sich die Benutzeroberfläche der vermeintlichen Apple Watch Ultra zwar an watchOS, verschiedene Funktionen sind jedoch lediglich angedeutet oder gar nicht vorhanden. Die Sensoren sind teils nur optisch nachgebildet und im Inneren fanden die Tester eine vergleichsweise einfache Umsetzung mit deutlich reduzierter Elektronik.

Auch bei den untersuchten AirPods-Modellen war vieles mehr Schein als Sein. So fehlten unter anderem mehrere Sensoren sowie die für die aktive Geräuschunterdrückung erforderlichen Mikrofone.

Trump-Smartphone stammt von HTC

Auch die Versprechungen des US-Präsidenten, das unter seinem Name angebotene Smartphone Trump Mobile T1 werde komplett in den USA hergestellt ist, lassen iFixit wie eine Seifenblase zerplatzen.

Ein Teardown des Geräts kommt zu einem klaren Ergebnis: Das Smartphone ist keine Eigenentwicklung, sondern basiert nahezu vollständig auf dem bereits 2024 vorgestellten HTC U24 Pro. So stimmen Gehäuseaufbau, Hauptplatine, Display, Komponentenplatzierung und zahlreiche weitere Bauteile weitgehend mit dem HTC-Modell überein. Die erkennbaren Unterschiede beschränken sich demnach auf kleinere Anpassungen an Gehäuse und Kameramodul.

Auch die Herkunft des Geräts fällt anders aus als die Vermarktung vermuten lässt. Zwar könnten einzelne Komponenten möglicherweise tatsächlich in den USA zusammengefügt worden sein. Für die Behauptung, das Telefon werde in den USA hergestellt, fanden die Tester jedoch keine Belege. Bislang deutet alles darauf hin, dass das Gerät zumindest größtenteils in China gefertigt wird.
12. Juni 2026 um 12:52 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Das Trump Phone ist ein guter Deal, jedoch nicht für den Käufer

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  • In China gefertigt? Dann ist es ja vielleicht doch nicht so schlecht, wie zunächst befürchtet ;-)

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  • Und so jemand wie Trump darf eines der größten Länder der Welt regieren. Wahnsinn.

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  • Wie, was, jetzt doch ? Wer schenkt denn den Erzählungen, Ankündigungen, Aussagen von DJT überhaupt noch Glauben….was da gerade passiert ist doch mehr als schlechte Realsatire, leider sind wir ungefragt zum zuschauen verdammt.

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  • Wer sagt hier das der Herr falsches behauptetet. Der Mann lügt nicht nur die Presse gibt Fake News raus. mmhhh …

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  • Das „Made in the USA“ wurde doch schon vor einiger Zeit von der Website entfernt. Auf der Packung steht „Assembled in the USA“. Also eine ähnliche Herangehensweise wie bei Apple mit ihrem damaligen Mac Pro.

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    • Pssst, darum geht es denen hier doch nicht! Statt ein Auge auf unseren Kanzler zu legen, wird diese Gelegenheit gleich wieder genutzt, auf Trump rum zu trampeln. Als ob es uns jucken könnte, was da in diesem doofen Smartphone drin steckt… oder welchen Präsidenten man am anderen Ende der Welt gewählt hat. So wie dieses Smartphone verschwinden wird, wird auch dieser Präsident verschwinden.

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      • @Markus: bedauerlicherweise hat dieser Mann „am Ende der Welt“ direkte Auswirkungen auf unsere Welt. Und wenn Du es nicht glaubst, schau mal auf die Benzinpreise an der Tankstelle Deiner Wahl.

      • @Oskar

        Völlig richtig was du sagst! Aber was ändert diese ständige Hetze daran? Wir sollten uns lieber um uns selber kümmern und auch gucken wie wir mit diesem temporären Problem umgehen können. Aber die Politiker machen es uns ja auch vor. Statt Problemlösungen anzubieten, kommt ständig Trump und Co. aus dem Sack als Verursacher und die Hände werden in den Schoss gelegt.

      • @Markus: es geht hier um das Trump-Phone und nicht um politische Diskurse. Fakt: Trump pries es als „Made in USA“ an und das stimmt nicht. Ich sehe hier keinen Zusammenhang mit Merz/Söder/Merkel. Dein Wunsch, vor der eigenen Tür zu kehren, ist hier nicht hilfreich und lenkt nur ab. (Whataboutism)

      • Ich seh keine Hetze in dem Artikel oder in dem Kommentar, warum redest du also davon?-

      • @KAC
        Weil Markus123 der Zwilling von Ren345 ist?

  • Bei Kleinanzeigen werden mittlerweile Dummy’s in scheinbar OVP verkauft. Freund ist auch drauf reingefallen.

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