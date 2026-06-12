Die Reparaturprofis von iFixit haben diese Woche mit Fake-Produkten beschäftigt. Zunächst nahmen sie mehrere in China erworbene Fälschungen von Apple-Produkten auseinander, und dann haben sie es sich nicht nehmen lassen, das als „Made in the USA“ beworbene Trump-Phone genauer zu untersuchen.

Apple-Klone mit deutlichen Abstrichen

Das erste Video widmet sich drei Geräten, die auf den ersten Blick wie aktuelle Apple-Produkte wirken: einer Apple Watch Ultra, AirPods Max und AirPods Pro. ifixit hat die Geräte auf einem Elektronikmarkt im chinesischen Shenzhen für weniger als 100 US-Dollar erworben und anschließend zerlegt, um ihre technische Ausstattung zu untersuchen.

Das Ergebnis war zu erwarten. Die Nachbauten liegen zwar optisch nahe an den Originalen, weisen mit Blick auf die Materialqualität, den Funktionsumfang und die Verarbeitung jedoch deutliche Unterschiede auf. So orientiert sich die Benutzeroberfläche der vermeintlichen Apple Watch Ultra zwar an watchOS, verschiedene Funktionen sind jedoch lediglich angedeutet oder gar nicht vorhanden. Die Sensoren sind teils nur optisch nachgebildet und im Inneren fanden die Tester eine vergleichsweise einfache Umsetzung mit deutlich reduzierter Elektronik.

Auch bei den untersuchten AirPods-Modellen war vieles mehr Schein als Sein. So fehlten unter anderem mehrere Sensoren sowie die für die aktive Geräuschunterdrückung erforderlichen Mikrofone.

Trump-Smartphone stammt von HTC

Auch die Versprechungen des US-Präsidenten, das unter seinem Name angebotene Smartphone Trump Mobile T1 werde komplett in den USA hergestellt ist, lassen iFixit wie eine Seifenblase zerplatzen.

Ein Teardown des Geräts kommt zu einem klaren Ergebnis: Das Smartphone ist keine Eigenentwicklung, sondern basiert nahezu vollständig auf dem bereits 2024 vorgestellten HTC U24 Pro. So stimmen Gehäuseaufbau, Hauptplatine, Display, Komponentenplatzierung und zahlreiche weitere Bauteile weitgehend mit dem HTC-Modell überein. Die erkennbaren Unterschiede beschränken sich demnach auf kleinere Anpassungen an Gehäuse und Kameramodul.

Auch die Herkunft des Geräts fällt anders aus als die Vermarktung vermuten lässt. Zwar könnten einzelne Komponenten möglicherweise tatsächlich in den USA zusammengefügt worden sein. Für die Behauptung, das Telefon werde in den USA hergestellt, fanden die Tester jedoch keine Belege. Bislang deutet alles darauf hin, dass das Gerät zumindest größtenteils in China gefertigt wird.