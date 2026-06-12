Alles Fake
iFixit zerlegt Apple-Fälschungen und das Trump Phone
Die Reparaturprofis von iFixit haben diese Woche mit Fake-Produkten beschäftigt. Zunächst nahmen sie mehrere in China erworbene Fälschungen von Apple-Produkten auseinander, und dann haben sie es sich nicht nehmen lassen, das als „Made in the USA“ beworbene Trump-Phone genauer zu untersuchen.
Apple-Klone mit deutlichen Abstrichen
Das erste Video widmet sich drei Geräten, die auf den ersten Blick wie aktuelle Apple-Produkte wirken: einer Apple Watch Ultra, AirPods Max und AirPods Pro. ifixit hat die Geräte auf einem Elektronikmarkt im chinesischen Shenzhen für weniger als 100 US-Dollar erworben und anschließend zerlegt, um ihre technische Ausstattung zu untersuchen.
Das Ergebnis war zu erwarten. Die Nachbauten liegen zwar optisch nahe an den Originalen, weisen mit Blick auf die Materialqualität, den Funktionsumfang und die Verarbeitung jedoch deutliche Unterschiede auf. So orientiert sich die Benutzeroberfläche der vermeintlichen Apple Watch Ultra zwar an watchOS, verschiedene Funktionen sind jedoch lediglich angedeutet oder gar nicht vorhanden. Die Sensoren sind teils nur optisch nachgebildet und im Inneren fanden die Tester eine vergleichsweise einfache Umsetzung mit deutlich reduzierter Elektronik.
Auch bei den untersuchten AirPods-Modellen war vieles mehr Schein als Sein. So fehlten unter anderem mehrere Sensoren sowie die für die aktive Geräuschunterdrückung erforderlichen Mikrofone.
Trump-Smartphone stammt von HTC
Auch die Versprechungen des US-Präsidenten, das unter seinem Name angebotene Smartphone Trump Mobile T1 werde komplett in den USA hergestellt ist, lassen iFixit wie eine Seifenblase zerplatzen.
Ein Teardown des Geräts kommt zu einem klaren Ergebnis: Das Smartphone ist keine Eigenentwicklung, sondern basiert nahezu vollständig auf dem bereits 2024 vorgestellten HTC U24 Pro. So stimmen Gehäuseaufbau, Hauptplatine, Display, Komponentenplatzierung und zahlreiche weitere Bauteile weitgehend mit dem HTC-Modell überein. Die erkennbaren Unterschiede beschränken sich demnach auf kleinere Anpassungen an Gehäuse und Kameramodul.
Auch die Herkunft des Geräts fällt anders aus als die Vermarktung vermuten lässt. Zwar könnten einzelne Komponenten möglicherweise tatsächlich in den USA zusammengefügt worden sein. Für die Behauptung, das Telefon werde in den USA hergestellt, fanden die Tester jedoch keine Belege. Bislang deutet alles darauf hin, dass das Gerät zumindest größtenteils in China gefertigt wird.
…da wundert mich nichts.
Trump lügt? Echt?
Kann doch nicht sein…
Jeder Politiker lügt
Nein, die von der AFD sagen nur die Wahrheit.
* Hust *
Jeder Mensch lägt.
Jeder Mensch lügt.
Alternative Fakten :-)
Das Trump Phone ist ein guter Deal, jedoch nicht für den Käufer
:)
Nein! Doch! Oh!
??
Ich breche ab…. hahahahhaha
„Hasch mich – ich bin der Mörder“
Louis de Funes
1971
In China gefertigt? Dann ist es ja vielleicht doch nicht so schlecht, wie zunächst befürchtet ;-)
:-)))))
Die US Amerikaner konnten durchaus gute Telefone bauen.
Sei es von Motorola, oder in der Anfangszeit auch von Apple, die ja auch in den USA fertigten, bis die Geldgier überhand nahm.
Und so jemand wie Trump darf eines der größten Länder der Welt regieren. Wahnsinn.
„Beleidige nicht den Kaiser. Du hast dich ihm zu unterwerfen. Warum? Weil die Welt ihn gewählt hat. Er ist dein Präsident!“ O-Ton eines Amis mir gegenüber.
Naja also eurer Merz und die damalige Merkel, ach ja und nicht zu vergessen Söder naja diese kriegsgeilen Idioten sind ja auch kein Deut besser ;-)
Aber die kann man abwählen,ohne das es Krawalle gibt ;)
Richtig, aber das lenkt so schön ab von den eigenen Problemen und Politiker!
Lass mal die Kirche im Dorf. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Äpfel – Birnen … in dem Fall Kürbisse und Heidelbeeren.
Oder hast Du jemals von einem Merz/Söder/Merkel-Telefon gehört
keinen
Die Politiker unserer Demokratie als ‚kriegsgeile Idioten‘ zu bezeichnen ist schon ganz schön drüber …
Kriegsgeil?!? Weil es wichtig ist sich gegen den russischen Despoten abzusichern?!?
Wie, was, jetzt doch ? Wer schenkt denn den Erzählungen, Ankündigungen, Aussagen von DJT überhaupt noch Glauben….was da gerade passiert ist doch mehr als schlechte Realsatire, leider sind wir ungefragt zum zuschauen verdammt.
Wer sagt hier das der Herr falsches behauptetet. Der Mann lügt nicht nur die Presse gibt Fake News raus. mmhhh …
Sie hätten besser Trump selbst zerlegen sollen.
+1
… auch alles Fake!
Bisher hat er noch nichts an die Wand gefahren – ganz im Gegenteil der EU die nur Mist baut mit ihren Ideologien ;-)
Die Mutter der Dummen ist immer schwanger..
Er hat eine ganze Menge an die Wand gefahren: die Inflation in die Höhe getrieben weil er durch seinen sinnlosen Krieg mit dem Iran dafür gesorgt hat das die Ölpreise steigen. Sinnlose Zölle verteuern Waren weltweit, und und und.
Wow!
Ich glaube nicht das es schon einmal einen Präsidenten der USA gab, der der weltweit Wirtschaft so massiv geschadet hat wie Trump.
So wie Timmy :-))
Das „Made in the USA“ wurde doch schon vor einiger Zeit von der Website entfernt. Auf der Packung steht „Assembled in the USA“. Also eine ähnliche Herangehensweise wie bei Apple mit ihrem damaligen Mac Pro.
Pssst, darum geht es denen hier doch nicht! Statt ein Auge auf unseren Kanzler zu legen, wird diese Gelegenheit gleich wieder genutzt, auf Trump rum zu trampeln. Als ob es uns jucken könnte, was da in diesem doofen Smartphone drin steckt… oder welchen Präsidenten man am anderen Ende der Welt gewählt hat. So wie dieses Smartphone verschwinden wird, wird auch dieser Präsident verschwinden.
@Markus: bedauerlicherweise hat dieser Mann „am Ende der Welt“ direkte Auswirkungen auf unsere Welt. Und wenn Du es nicht glaubst, schau mal auf die Benzinpreise an der Tankstelle Deiner Wahl.
@Oskar
Völlig richtig was du sagst! Aber was ändert diese ständige Hetze daran? Wir sollten uns lieber um uns selber kümmern und auch gucken wie wir mit diesem temporären Problem umgehen können. Aber die Politiker machen es uns ja auch vor. Statt Problemlösungen anzubieten, kommt ständig Trump und Co. aus dem Sack als Verursacher und die Hände werden in den Schoss gelegt.
@Markus: es geht hier um das Trump-Phone und nicht um politische Diskurse. Fakt: Trump pries es als „Made in USA“ an und das stimmt nicht. Ich sehe hier keinen Zusammenhang mit Merz/Söder/Merkel. Dein Wunsch, vor der eigenen Tür zu kehren, ist hier nicht hilfreich und lenkt nur ab. (Whataboutism)
Ich seh keine Hetze in dem Artikel oder in dem Kommentar, warum redest du also davon?-
@KAC
Weil Markus123 der Zwilling von Ren345 ist?
Bei Kleinanzeigen werden mittlerweile Dummy’s in scheinbar OVP verkauft. Freund ist auch drauf reingefallen.
Da frage ich mich doch ernsthaft warum dein Freund ein Trump-Phone kauft #facepalm