iPhone mit Ersatzteilen? iOS 15.2 führt Reparaturhistorie ein

So gibt Apple an, das die Reparaturhistorie Original-Ersatzteile mit dem Zusatz „Genuine Apple Part“ auszeichnen wird, während Ersatzteile aus nicht sanktionieren Quellen den Zusatz „Unknown Part“ nebenangestellt bekommen sollen.

Die Betriebssystem-Aktualisierung auf iOS 15.2 wird die iPhone-Einstellungen um neue Detailinformationen zu bereits am Gerät vorgenommenen Reparaturen ergänzen. Darüber informiert Apple in dem neu veröffentlichten Support Dokument #HT212878 („iPhone Ersatzteile und Reparaturhistorie“) das bislang allerdings nur in einer englischsprachigen Fassung vorliegt.

Insert

You are going to send email to