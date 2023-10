iPhone-Gebrauchtkauf: Apple-Checkliste mit vielen Tests

Apple hat einen neuen Support-Eintrag veröffentlicht, der Anwendern, die im Markt für ein gebrauchtes iPhone sind, mit Hilfestellungen und einer umfangreichen Checkliste versorgt, die vor dem Kauf eines Secondhand-Gerätes in Augenschein genommen werden sollte.

Die Motivation für die Erstellung der Gebrauchtkauf-Checkliste erklärt Apple dabei direkt im einleitenden Absatz: Da das iPhone länger als andere Smartphones durchhalten, und Apple einen branchenführenden Gerätesupport und lange Software-Updates anbieten würde, könne der Kauf gebrauchter Geräte durchaus zu empfehlen sein.

Sorgfalt walten lassen

Dieser sollte, vor allem beim Kauf von privaten Anbietern, jedoch sorgfältig vorbereitet werden und mit einer Handvoll Sichtprüfungen und kurzen Checks einhergehen. In dem bislang ausschließlich in einer englischen Sprachversion vorliegenden Hilfedokument führt Apple dabei mehrere Prüfungen an, denen das zum Verkauf stehende iPhone unterzogen werden sollte.

Sichtprüfung : Hülle entfernen, das Gerät auf sichtbare Schäden, Kratzer, Dellen und Schmutz im Bereich der Tasten und Anschlüsse prüfen.

: Hülle entfernen, das Gerät auf sichtbare Schäden, Kratzer, Dellen und Schmutz im Bereich der Tasten und Anschlüsse prüfen. iPhone einschalten : Prüfen, ob Aktivierungssperre, „Hallo“-Bildschirm oder Sperrbildschirm angezeigt wird.

: Prüfen, ob Aktivierungssperre, „Hallo“-Bildschirm oder Sperrbildschirm angezeigt wird. Wird der Home-Bildschirm angezeigt : Im Bereich Einstellungen > Allgemein > Info prüfen, ob bereits Reparaturen vorgenommen wurden.

: Im Bereich Einstellungen > Allgemein > Info prüfen, ob bereits Reparaturen vorgenommen wurden. Akku-Gesundheit prüfen : Einstellungen > Batterie > Batteriezustand.

: Einstellungen > Batterie > Batteriezustand. iPhone auf SIM-Lock prüfen : Einstellungen > Allgemein > Info.

: Einstellungen > Allgemein > Info. Grundsätzlicher Geräte-Check: Tasten auf Funktionsfähigkeit und WLAN auf Konnektivität checken, anschließend die Kamera, den Lautsprecher, das Mikrofon und das Display ausprobieren.

Zu allen Einzelschritten gibt Apple in dem neu veröffentlichten Hilfedokument #HT213680 („Wenn Sie ein gebrauchtes iPhone kaufen möchten“) Hinweise, wie sich die Tests am schnellsten und am besten durchführen lassen.